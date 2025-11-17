İSTANBUL 20°C / 16°C
  4 ilde ''FETÖ ablalarına'' operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Güncel

4 ilde ''FETÖ ablalarına'' operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Polis tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün güncel bayan yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 16 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 8'i hakkında yurt dışı çıkış yasağı, 3 şahıs hakkında ev hapsi kararı verildi.

17 Kasım 2025 Pazartesi 17:45
4 ilde ''FETÖ ablalarına'' operasyon: Çok sayıda gözaltı var
ABONE OL

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün güncel bayan yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında özel sektör çalışanı, ev hanımı ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu toplam 16 şüpheliye yönelik, Eskişehir il merkezli Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir illeriyle eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

OPERASYONDA 16 ŞAHIS YAKALANDI

Gerçekleştiren operasyon kapsamında 16 şüpheli şahıs ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere ve Türk Lirası ve döviz cinsinde paraya el konuldu. İşlemleri tamamlanan tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemece şüphelilerden; 8'i hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol, 3 şahıs hakkında ev hapsi adli kontrol kararı verilirken, 5 şüpheli ise tutuklandı.

  • FETÖ/PDY Bayan Yapılanması
  • Eskişehir Operasyonu
  • Tutuklanan Şüpheliler

