4 ilde göçmen kaçakçılarına darbe: Cezaevine gönderildiler

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nün uzun süredir yürüttüğü projeli çalışma sonuç verdi. Dört ilde eş zamanlı gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, organizatörlere yüz binlerce lira ceza kesildi.

KONYA EMNİYETİ'NDEN 4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projeli çalışma kapsamında, Konya merkezli olmak üzere Antalya, Adana, Niğde ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Gerçekleştirilen final operasyonunda, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

ARAÇLARA EL KONULDU, ORGANİZATÖRLERE 670 BİN TL CEZA

Operasyonlarda ayrıca 12 adet cep telefonu ele geçirilirken, 4 araç üzerine "alınamaz-satılamaz" şerhi konuldu, 3 araca ise el konuldu. Yapılan çalışmalar kapsamında organizatörlere toplam 670 bin TL idari para cezası uygulanırken, 44 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.