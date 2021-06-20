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4 ilde kaçak sigara operasyonu: 33 gözaltı

Samsun merkezli 4 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonlarında, 3 milyon 263 bin bandrolsüz makaron ile 284 kilo tütün ele geçirildi, 33 şüpheli gözaltına alındı.

DHA20 Haziran 2021 Pazar 23:58 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 00:08
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen kaçak sigarayla mücadele çalışması sonucu, Samsun'un Ladik, Atakum, İlkadım, Terme, Bafra, Havza ve Vezirköprü ilçeleri, Amasya'nın Taşova, Suluova ve Merzifon ilçeleri, Tokat il merkezi ile Zile ilçesi ve Çorum il merkezinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 3 milyon 263 bin bandrolsüz makaron, 284 kilogram tütün, 26 bandrol, 350 tütün sarma kağıdı ve 2 bin kilitli poşet ele geçirdi.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlemesine Dair Kanunlara Muhalefet suçundan 33 şüpheli gözaltına alındı.

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