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4 ilde organize suç örgütlerine darbe: Çok sayıda gözaltı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

IHA8 Haziran 2026 Pazartesi 14:28 - Güncelleme:
4 ilde organize suç örgütlerine darbe: Çok sayıda gözaltı
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, tefecilik, nitelikli yağma, kasten yaralama ve tehdit suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Şanlıurfa merkezli olarak Gaziantep, Muğla ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu AK-47 piyade tüfeği ve şarjörü, 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 havalı tüfek, 2 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 27 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 23 tabanca fişeği ile 1 çek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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