Kayışdağı Ferhatpaşa yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

KARABÜK'TE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Yangına, 9 helikopter, yangın yönetim aracı, 17 ilk müdahale, 72 arazöz, 17 su ikmal, 5 dozer, greyder, 2 ekskavatör, 9 itfaiye, 13 tanker, 3 treyler, 2 bekoloder, lowbed, 2 ambulans, 1 UMKE, 10 pikap ve 5 arama kurtarma aracı ile 554 personelle müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Bu arada Başsavcılık talimatıyla yangınla ilgili yapılan araştırmada, orman içerisinde bulunan kesim sahasında kesim işi yapan yabancı uyruklu 5 kişinin barınma amaçlı kaldıkları çadıra yemek yemek için geldikleri, ardından tekrar orman kesim sahasına çalışmaya gittikleri, daha sonra çadırın tutuşması sonucu yangının meydana geldiği değerlendirildi.

Yangınla ilgili 5 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Öte yandan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Saraycık köyü civarındaki orman yangınının büyük oranda çevrelendiğini, Safranbolu ilçesi Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili mücadelenin devam ettiğini bildirmişti.

KARABÜK'TEKİ YANGIN KASTAMONU'YA ULAŞTI

Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan orman yangını, Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı.

Yangın bölgesine yakın mesafede bulunan Güzelce köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Köydeki 35 kişi güvenli bölgeye yerleştirildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

AYDIN'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Pınardere Mahallesi'ndeki zeytinlik ve ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Bölgeye gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının 15.30'da çıktığını söyledi.

Canbolat, "Emniyet Müdürlüğümüzün atış poligonundaki bir çalışma, tadilat sahasında spiralden çıkan bir yangın sonucu çevreye yayıldı. İlk andan itibaren bütün ekiplerimiz bölgeye geldi ve müdahaleye başladılar. Toplamda şu an 168 personel, 53 araç ve hava aracı olarak da 9 araçla yangına müdahale ediyoruz. Geldiğimiz noktada yangını kontrol altına aldığımızı şu an için söyleyemeyiz ama etrafını çevirmeye başladık. İnşallah en kısa zamanda bir sonuç almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şu anda herhangi bir ev ve iş yerinde zararın olmadığını aktaran Canbolat, şöyle devam etti:

"Şu an AFAD, ADM, emniyet jandarma, büyükşehir, UMKE ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü, Kızılay, Devlet Su İşleri, Karayolları, sivil toplum kuruluşları ve Efeler Belediyesine ait ekiplerimiz bölgede görev yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir iş yerinde veya evde bir zarar yok. Emirdoğan köyünü de çevresini kuşattık herhangi bir sıkıntı olmasın diye"

BAKAN YUMAKLI'DAN, TÜRKİYE GENELİNDEKİ YANGINLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bartın Ulus'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın-Efeler'deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale-Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirten Yumaklı, şunları kaydetti.

"Bartın Ulus'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın-Efeler'deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale-Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı. Karabük-Eflani ve Kastamonu-Araç'taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."