Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, X hesabından yaptığı açıklamada, Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi'nde saat 10.30'da orman yangını meydana geldiğini kaydetti.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"8 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 6 dozer, 6 greyder, 3 treyler, 1 vinç, 4 TOMA, 2 ambulans ve 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD, Kızılay ekiplerinden oluşan 144 personel ile tüm kurumlarımızın işbirliğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan özellikle bu sıcak günlerde orman yangınları konusunda azami hassasiyet göstermelerini önemle istirham ediyorum."

Seyitgazi Kaymakamı Abdulkadir Zengin de beraberindekilerle yangın yerine gelerek çalışmaları inceledi.

Bir iş makinesi, alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Yangını söndürmek için alevlerle cansiperane mücadele eden ekipler, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.

"100 METRE UZAKLIKTAKİ ALEVLER 10 SANİYE SONRA ETRAFIMIZI SARDI"

Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor Müdürlüğünde kepçe operatörü olarak çalışan ve yangın bölgesinde çalışmalara destek veren Birkan İçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, işletmenin bütün ekipmanlarının yangın bölgesine yönlendirildiğini söyledi.

Çalışma arkadaşlarıyla alevlerin önünü kesmek için kepçeyle ağaçları yıkıp arazözlere de yol açtıklarını belirten İçen, şöyle konuştu:

"10 saniye içerisinde bütün alev kepçenin üzerine geldi. O kepçedeki arkadaşım kendisini zor kurtardı. Ancak kepçe zarar gördü. Bölgede bulunan greyderi kullanan arkadaşız da aracı bırakıp kaçtı. Greyderin üzerine helikopterle su dökülünce yanmaktan kurtuldu. 100 metre uzaklıktaki alevler 10 saniye sonra etrafımızı sardı. Yangında kaçtıktan sonra bir süre ulaşamadığımız kepçe operatörü arkadaşımızı aramalar sonunda bulduk."

SAKARYA'DA YANGIN DEVAM EDİYOR

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındıklıkta çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kocatöngel Mahallesi'ndeki fındıklıkta henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, Hacıkışla Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge, itfaiye, sağlık ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, iş makineleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Vatandaşların da traktörleriyle destek verdiği çalışmalarda ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yeşilköy Mahallesi'nde zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi.

Mahalle sakinleri de su tankerleri ve iş makineleriyle söndürme çalışmalarına destek oldu.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

KARABÜK'TE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Merkeze bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.

VALİ YAVUZ, YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Yavuz, "Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybımızın olmaması, herhangi bir vatandaşımızın sıkıntı yaşamaması, en büyük sevincimiz." dedi.

Yavuz, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yangın, doğu ve batı yönlü devam ediyor. 64 aracımız var, arazözlerimizle, su tankerimizle, iş makinelerimizle, helikopter destekli yangına müdahale ediliyor. Yavaş yavaş havanın kararmasıyla helikopterimiz, yakıt ikmalinden sonra artık uçuş güvenliği açısından muhtemelen ara verecek. Bu saatten sonra artık sahadaki arazözlerimizle, su tankerlerimizle, iş makinelerimizle ve 200'den fazla personelimizle yangına müdahaleye devam edeceğiz. Birinci amacımız, yerleşim yerlerine sirayet etmeden kısa sürede yeşil vatanımız olan, akciğerimiz olan, kalbimiz olan ormanlarımızı korumak ve bir an önce bu yangını söndürmek." diye konuştu.

Yangın çıkan alanın engebeli olduğuna işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla zarar gören alanın tespitiyle ilgili şu aşamada kesin bir şey söylememiz mümkün değil ama ilerleyen saatlerde zarar gören alanla ilgili tespitlerimizi yaptıktan sonra da sizlerle paylaşırız. Tabii bizi en büyük sıkıntıya sokan konulardan biri rüzgar. Rüzgar zaman zaman esiyor, yangının yönünü ve alevlerin yönünü değiştirebiliyor, yangını farklı noktalara atabiliyor. Sakinlediği zaman arkadaşlarımızın müdahalesi bu anlamda daha kolaylaşmış oluyor."

Yavuz, tüm ekiplerin sahada olduğunu dile getirerek, "İnşallah en kısa sürede el ele vererek, işbirliği içerisinde bu yangını söndürüp yeşil vatanımızı koruyacağız." dedi.

SAKARYA'DA BAŞLAYAN YANGIN BİLECİK'E SIÇRADI

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangını, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmesinin ardından kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan devam etti. Yangının kontrol altına alınması için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başlatıldı.

"Alev savaşçıları", havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

"RÜZGARIN DURUMU ÇALIŞMALARIMIZI ETKİLİYOR"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AA muhabirine, Bilecik'te etkili olan orman yangını dolayısıyla 4 köyün tedbiren tahliye edildiğini hatırlattı.

Ekiplerin burada yoğun şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirten Sözer, "Şu an için 'tamamıyla söndürüldü' dememiz doğru olmaz. Ekiplerimiz söndürme çalışmalarına devam ediyor. Tabii rüzgarın durumu çalışmalarımızı etkiliyor. Rüzgarımız kısa sürede dinerse Allah'ın izniyle kontrol altına alacağız." ifadesini kullandı.

DİNLENME TESİSİ TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Sakarya-Bilecik kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunun da bulunduğu dinlenme tesisindeki restoran ve yöresel ürünlerin satıldığı iş yerleri tahliye edildi.

Yangının ilerlemesini durdurmak için bölgedeki bazı ağaçlar, orman işçileri tarafından kesiliyor ve belirli noktalarda arazözler bekletiliyor.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmişti. Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmıştı. Dün Mekece istikametinde geçici olarak trafiğe kapatılan Mekece-Bozüyük kara yolunun 0-22'nci kilometrelerinin yeniden ulaşıma açıldığı duyurulmuştu.