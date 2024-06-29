4 ilde orman yangını! Bakan Yumaklı İzmir'de: Herhangi bir risk söz konusu değil

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelemeye başladı. Çok sayıda ilde tarım, orman ve örtü alanlarında yangınlar meydana geldi. Bölgelere çok sayıda ekip sevk edildi.

'in Menderes ve Selçuk ilçelerinde ormanda,'nin Ezine ilçesinde tarım arazinde ve'nin Lalapaşa ve'ın Kuşadası ilçelerinde orman yangını çıktı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." ifadesi kullanıldı.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarında satır başları;

Herhangi bir risk söz konusu değil hem yerleşim yerleri açısından. Sarp arazinin de olması sebebiyle arkadaşlarımız müdahalelerine devam ediyorlar.

Artık havaların ısınmasıyla alakalı üst seviyeye geldiğimiz bu günlerde mutlaka çok daha hassas davranılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yangınların %90'ının insan kaynaklı olduğunu da ifade ediyoruz.

Eylül'ün 15'ine kadar hepimiz alarm durumundayız. Yangınların çıkma sebepleriyle alakalı soruşturmalar devam ediyor. İzmir Menderes'teki yangın bir hobi bahçesinden çıktı. Şu anda ilgili kişiler gözaltında.

MSB'den İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına ilişkin paylaşım

İZMİR

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, yangının saat 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin saat 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, çeşitli belediyelerin itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da destek veriyor.

MSB 5 helikopter gönderdi Yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan hobi bahçesi tarzındaki bazı evler tahliye edildi. Jandarma ekipleri evlerin olduğu bölgede sirenler çalarak vatandaşların alandan ayrılmasını istedi.

Bölgede evi olan bazı vatandaşlar hortumlarla evlerinin çatısına, araçlarına ve arazilerine su tutarak yangına karşı tedbir aldı. Bazı seralar alevler nedeniyle zarar gördü.

Arazisine su tutan vatandaşlardan Ahmet Coşar, AA muhabirine, yangının nasıl çıktığını anlayamadıklarını, İnönü mevkisinde çıkıp çevreye yayıldığını anlattı. Traktörüyle su getirerek yangına müdahaleye destek verdiğini kaydeden Coşar, "Şimdi soğutma yapıyorum. İleride bir ev yandı. Kozalak sıçrar diye soğutma yapıyorum." dedi.

Alevlerin yakınında bulunan Çamönü Mahallesi tahliye edildi. Jandarma ekipleri, anonslarla vatandaşların hızlı hareket etmesini istedi.

Bazı belediye ekiplerinin, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışma yaptığı görüldü.

- TSK'YE AİT 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." ifadesi kullanıldı.

İZMİR'İN SELÇUK İLÇESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

Yangının saat 17.12'de çıktığı ve ilk müdahalenin 17.20'de gerçekleştirildiği bildirildi.

Yangın nedeniyle Arvalya mevkisinde, Selçuk-Kuşadası kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Müdahale sonrası, ulaşım kontrollü sağlanmaya başladı.

EVLER, OTELLER VE BARINAK BOŞALTILDI

Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası yönüne ilerleyen yangın nedeniyle Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan 2 otel ve evler ile Pamucak bölgesindeki bir otel tahliye edildi. Burada konaklayanların, çevredeki diğer otellere yönlendirildiği öğrenildi.

Ayrıca Selçuk Belediyesine ait hayvan barınağı boşaltıldı. Buradaki hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin barınaklarına gönderildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

BAKAN YUMAKLI: İZMİR'DEKİ YANGINLARA 11 UÇAK VE 27 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirterek, "İzmir'de devam eden Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme yangınlarına 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personel sevk edildi." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, orman yangınlarına ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İzmir'de devam eden Selçuk, Menderes, Torbalı, Menemen ve Çeşme yangınlarına 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi ile 972 personel sevk edildi. Yangının başladığı ilk andan itibaren ormanın kahramanları cansiparane mücadelesini sürdürüyor."

BAKAN YUMAKLI, İZMİR'E GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın İzmir'de devam eden yangınları yerinde incelemek üzerine bölgeye hareket ettiği ifade edildi.

"YANGININ ENERJİSİ DÜŞMÜŞ DURUMDA"

İzmir Valisi Süleyman Elban, Selçuk'ta yangın kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün kentte sabahtan itibaren irili ufaklı 17 yangın çıktığını, bunun 5'inin küçük, 12'sinin ise büyük olduğunu söyledi.

Yangınların 2'si dışında diğerlerinin kontrol altına alındığını belirten Elban, "Menderes'te 2 farklı yangınımız vardı, birisi Şaşal bölgesinde birisi de Çamönü köyünde. Şaşal bölgesindeki de kontrol altına alındı. Çamönü köyündeki yangınımız henüz kontrol altına alınmamakla birlikte yangının şiddetinde ciddi bir azalma var." bilgisini verdi.

Selçuk'un Pamucak mevkisindeki yangının saat 17.12 itibarıyla başladığını ve 8 dakika sonra hava araçlarının yangına hızla müdahale ettiğini vurgulayan Elban, şöyle devam etti:

"Pamucak ve Menderes'te Allah'a şükür can kaybımız ya da yaralımız bulunmuyor. Menderes'te yerleşim yeri dışında bulunan evde birer oda ya da bir eklenti bölümünde hafif bir yangın oldu. Orman dışında büyük bir zararımız olmadı. Burada da yine çok şükür yerleşim yerlerine ciddi bir tehdit gözükmüyor. Yangın biliyorsunuz Selçuk-Kuşadası sınırında başladı. Daha sonra yangın Kuşadası tarafına sirayet etti. Ancak biraz önce bölge müdürümüz ve diğer ekiple havadan yangını takip ettik. Özellikle Kuşadası ve diğer bölgelerde yangının enerjisi düşmüş durumda. Kontrol altına alınmadı ancak başladığı saatlerdeki yoğun bir yangın şiddeti de yok."

Selçuk'taki yangının küçük bir tarlanın olduğu bölgeden çıktığını hatırlatan Vali Elban, şu an için bir gözaltı olmadığını ancak jandarmanın konuyu detaylıca araştırdığını sözlerine ekledi.

İZMİR'DE 8'İ ORMANLIK ALANDAKİ 16 YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

İzmir'de bugün 8'i orman, 8'i kırsal alanda olmak üzere toplam 16 yangın çıktı, yangınlardan 11'i kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte 16 yangın çıktı. Yangınlara 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi, 972 personel ile müdahale edildi. Yangınlardan 11'i kontrol altına alındı.

Çeşme, Menderes, Menemen, Selçuk ve Torbalı ilçelerindeki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

EDİRNE

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde tarlada çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Demirköy köyü yakınlarında hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını koordine etti.

Dombay ve Tuğlalık köylerindeki ormanlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarına çevre ilçelerin itfaiye ekipleri destek verirken, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Demirköy yakınlarında hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevre köylere doğru ilerleyen yangına müdahale ediliyor.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Yeniköy ve Üvecik köyleri arasındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bozcaada'dan da dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi ve Geyikli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın nedeniyle yazlık konutlar tahliye edildi, köylerdeki ağıllar boşaltıldı.

Üvecik köyünde küçükbaş yetiştiriciliği yapan Hamza Özkan'ın kışlası da yangın nedeniyle hasar gördü. Yangın başlayınca hayvanlarını sahile götüren Özkan, sürüsünü telef olmaktan kurtardı.

Ayrıca, bir çimento fabrikasının limanda bulunan tesislerinin girişindeki kapalı bölüm de yandı.

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİ ETKİLEMESİ ÖNLENDİ

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu rüzgar enerji santrallerine yaklaşması engellenen alevlerden bazı ağaçlar zarar gördü.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın yerinde koordine ettiği ekipler, köylülerin desteğiyle yangını kısmen kontrol altında aldıkları bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Evleri tahliye edilen vatandaşların, soğutma çalışmalarının sürdürülmesi için evlerine henüz girmemeleri, teyakkuzda olmaları gerektiği belirtildi.

SELÇUK'TAKİ YANGIN KUŞADASI'NA SIÇRADI

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Mahallesi ormanlık alanda heniz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı. Yangının söndürülmesi için ekipler, yoğun çaba sarf ederken alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatılırken, Kuşadası'na gidecekler için trafik akışı Çamlık Mahallesi'nde veriliyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da incelemede bulunmak için Kuşadası'na gittiği öğrenildi.

Tarım arazisinde yangın

İzmir'in bir ilçesinde daha orman yangını

Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı