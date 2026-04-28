28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
  • 4 ilde silah kaçakçılarına darbe: Adreslerden cephanelik çıktı
Güncel

4 ilde silah kaçakçılarına darbe: Adreslerden cephanelik çıktı

Tokat merkezli 4 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 11 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği, seri numarası silinmiş 20 av tüfeği, 1977 tabanca mermisi, 14 tüfek dipçiği, 37 av tüfeği namlu kopuzu ve 20 av tüfeği tetik tertibatı ele geçirildi.

AA28 Nisan 2026 Salı 12:37 - Güncelleme:
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalarda kente yasa dışı yollarla silah getirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Tokat, İstanbul, Sivas ve Konya'da 59 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği, seri numarası silinmiş 20 av tüfeği, 1977 tabanca mermisi, 14 tüfek dipçiği, 37 av tüfeği namlu kopuzu ve 20 av tüfeği tetik tertibatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 44 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

  • tokat
  • operasyon
  • silah kaçakçılığı

ÖNERİLEN VİDEO

Akılalmaz olay! Önce konuştu, sonra çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
