4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 16 zanlı cezaevine gönderildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 27'sinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü savcılık sorgusunun ardından, 2'si ev hapsi, 5'i de adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i de serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 17 kişinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı yollarla silah satıldığı bilgisi üzerine 28 Nisan'da Tokat, İstanbul, Sivas ve Konya'da 59 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 44 şüpheli gözaltına alınmıştı.