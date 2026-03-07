4 ilde tefecilik operasyonu

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçede tefecilik yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 8 şüpheli, Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.
Hakimliğe çıkarılan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaris, İstanbul, Bursa ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.