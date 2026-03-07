İSTANBUL 12°C / 4°C
Güncel

4 ilde tefecilik operasyonu

Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 'tefecilik' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

7 Mart 2026 Cumartesi 16:32
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçede tefecilik yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 8 şüpheli, Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

Hakimliğe çıkarılan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaris, İstanbul, Bursa ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

