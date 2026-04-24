24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
  • 4 ilde terör örgütü DHKP-C operasyonu! 8 kişi tutuklandı
4 ilde terör örgütü DHKP-C operasyonu! 8 kişi tutuklandı

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı.

24 Nisan 2026 Cuma 23:26
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan zanlılardan biri serbest bırakılırken, 12'si adli kontrol tedbiri, 8'i ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, söz konusu talep doğrultusunda karar verdi.

- OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmada, örgütün "Grup Yorum", "TAYAD" ve "Mahalle Alan" yapılanmalarında faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçlerince İstanbul, Hatay, Ankara ve Kocaeli'de 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konulmuştu.

Öte yandan, örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden kişilerin toplandığı Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'nde de arama yapıldı. Buradaki 2 kişi de gözaltına alınarak soruşturmaya dahil edilmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen firari şüphelilerin yakalama çalışmasının sürdüğü belirtilmişti.

