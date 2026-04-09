4 ilde yasa dışı bahis ağına darbe: 49,2 milyar liralık vurgun deşifre oldu

Osmaniye merkezli 4 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında çarpıcı rakamlar gün yüzüne çıktı. MASAK verileri üzerinden başlatılan inceleme, milyarlarca liralık şüpheli finansal hareketliliği ortaya koydu ve operasyon sonucunda 10 kişi tutuklandı.
MASAK VERİLERİ 49,2 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİĞİ DEŞİFRE ETTİ
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, MASAK verilerinin incelemesiyle 49,2 milyar liralık finansal hareketliliğin tespit edildiği hesap sahipleri hakkında araştırma başlattı.
Araştırmada, bazı şüphelilerin banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandıkları tespit edildi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Osmaniye, Mardin, Gaziantep ve Bingöl'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetli hakimlikçe tutuklandı.