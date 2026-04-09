İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5823
  • EURO
    52,1814
  • ALTIN
    6830.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  4 ilde yasa dışı bahis ağına darbe: 49,2 milyar liralık vurgun deşifre oldu
Güncel

4 ilde yasa dışı bahis ağına darbe: 49,2 milyar liralık vurgun deşifre oldu

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, MASAK verilerinden yola çıkarak 49,2 milyar liralık finansal hareketliliğin izini sürdü. Osmaniye, Mardin, Gaziantep ve Bingöl'de eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 16:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Osmaniye merkezli 4 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında çarpıcı rakamlar gün yüzüne çıktı. MASAK verileri üzerinden başlatılan inceleme, milyarlarca liralık şüpheli finansal hareketliliği ortaya koydu ve operasyon sonucunda 10 kişi tutuklandı.

MASAK VERİLERİ 49,2 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİĞİ DEŞİFRE ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, MASAK verilerinin incelemesiyle 49,2 milyar liralık finansal hareketliliğin tespit edildiği hesap sahipleri hakkında araştırma başlattı.

Araştırmada, bazı şüphelilerin banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandıkları tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Osmaniye, Mardin, Gaziantep ve Bingöl'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetli hakimlikçe tutuklandı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.