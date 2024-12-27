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4 ilimizde kar etkili oldu

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kar etkili oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

AA27 Aralık 2024 Cuma 10:43 - Güncelleme:
4 ilimizde kar etkili oldu
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Van'ın yüksek kesimlerinde sabah erken saatlerde başlayan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Başkale ilçesinde yoğun kar nedeniyle vatandaşlar ve öğrenciler yürümekte zorlandı, yaylalardaki küçükbaş hayvanlar ağıllara indirildi.

Çamlık mevkisinde de bazı araçlar yolda kaldı.

Karayolları ve belediye ekipleri trafikte olumsuzlukların yaşanmaması için çalışma başlattı.

Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Van-Bahçesaray yolu trafiğe kapatıldı.

- MUŞ

Muş merkez, Varto ve Hasköy ilçelerindeki yüksek kesimlerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dün geceden bu yana etkili olan kardan dolayı merkezde 18, Varto'da 4, Hasköy ilçesinde 1 köy yolunun kapandığını belirtti.

Yentür, yolların açılması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Karayolları ekipleri ise dün gece kapanan Muş-Kulp kara yolunu ulaşıma açtı.

Malazgirt ilçesinde de sabah saatlerinde etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Trafik ekipleri, sürücülerin araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulundu.

- HAKKARİ

Hakkari'de de akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Vatandaşların ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizlediği kentin farklı noktalarında sürücüler araçlarıyla yokuşları inip çıkmakta zorluk yaşadı.

Belediye ekipleri, çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar küreme çalışması yürüttü, trafik ekipleri de önlem aldı.

Karın etkili olduğu Yüksekova ilçesinde de vatandaşlar evlerinin önünde ve araçların üzerinde biriken karı temizledi, trafikte aksamalar yaşandı.

- BİTLİS

Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karı temizledi, çocuklar ise kartopu oynadı.

Vatandaşlardan Erol Sarıgül de sabah saatleriyle etkisini gösteren kar yağışının devam ettiğini belirtti.

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