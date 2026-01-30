İzmir'in merkez ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren sağanak ve fırtına akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli sağanak ve fırtına özellikle merkez ilçeler Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova olmak üzere diğer ilçeleri de etkiledi.

Bazı sokak ve yollarda kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

Buca'nın Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde, Gaziemir'in Akçay Caddesi'nde sel meydana gelirken, bazı araçlar su altında kaldı.

Efeler Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı.

Konak'ın Yenişehir Mahallesi'nde rögarlar taştı.

Su birikintileri ve sel nedeniyle sürücü ve vatandaşlar yol ile kaldırımlarda ilerlemekte zorlanırken, esnaf ise işletmelerine giren suları tahliye etti.

Buca ve Bornova ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Mahalle sakinleri evlerine basan suyu kendi imkanlarıyla dışarı çıkarmaya çalıştı.

- 3 İLÇEDE SULAR KESİLDİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düştüğü belirtilerek, "Bu hattan beslenen Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerine su verilememektedir. Ekiplerimiz arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Buca ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaş ve araçta mahsur kalan 3 kişi polis ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Aynı ilçede sel sularına kapılan bir motokurye ise bir süre sürüklendikten sonra durabildi.

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de bazı iş yerlerini su bastı.

Buca'nın Vali Rahmi Bey Mahallesi'ndeki iş yerini su basan esnaf Volkan Gümüş (29), daha önce de benzer yağışlarda aynı sorunları yaşadıklarını söyledi.

Buca Belediyesini defalarca aradığını fakat geri dönmediklerini ifade eden Gümüş, "Kimse yardıma gelmedi. Maddi zararım var. Bir kahve dükkanı işletiyorum. Kullandığım kahve makinesi su nedeniyle zarar görmüş olabilir. Bu zararı kimin karşılayacağını bilmiyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Fatma Yavuzer da her yağışta aynı sorunu yaşadıklarını, yetkililere defalarca bildirimde bulunduklarını ama çözüm üretilmediğini söyledi.

MANİSA'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Manisa'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle kent genelinde birçok dere taştı, evler, bahçeler ve yollar sular altında kaldı.

Yunusemre ilçesi Karaköy mevkisinde, Çaybaşı Deresi'nin taşması sonucu park halinde bulunan 2 otomobil dereye sürüklendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu.

Lalapaşa Mahallesi'nde bazı yollar ulaşıma kapanırken, Spil Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu bazı bahçeleri su bastı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile AFAD ekiplerinin bölgelerde çalışma başlattığı, taşkın yaşanan alanlarda tahliye ve temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ÇANAKKALE'DE SAĞANAK NEDENİYLE KEPEZ ÇAYI TAŞTI

Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Kepez Çayı'nda taşkın meydana geldi.

İl merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, merkeze bağlı Kepez beldesindeki Kepez Çayı'nın debisinin yükselmesine neden oldu.

Güçlü su akışıyla taşan çay, balıkçı barınağına doğru ilerledi. Burada bulunan bazı tekneler taşkından zarar görürken mal sahipleri teknelerinin halatlarını güçlendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince taşkın yaşanan Çanakkale-Güzelyalı sahil yolu trafiğe kapatıldı.

Kepez Belediyesi ve DSİ ekipleri de bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

Öte yandan sel suları nedeniyle mahsur kalan bir minibüs, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu alandan kurtarıldı.

EDİRNE'DE SAĞANAK SONUCU DERELER TAŞTI

Edirne'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle İstasyon Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Otogar girişindeki alt geçitte biriken su nedeniyle mahsur kalan araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde derenin seviyesi yağışlar nedeniyle yükseldi.

Köprü inşaatı sebebiyle köy içi ulaşımın sağlandığı dere yatağındaki alternatif yol sular altında kaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yapımı süren köprünün üzerine çakıl sererek geçici olarak ulaşıma açılmasını sağladı.

Merkeze bağlı Demirhanlı köyündeki dere de sağanak nedeniyle yer yer yatağından taştı.

Demirhanlı ile Köşençiftliği köylerini birbirine bağlayan yol, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Süloğlu ilçesinde de taşan dere nedeniyle ilçe içindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, İskender köyünde su baskını nedeniyle mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi AFAD ve Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) tarafından kurtarılarak pansiyonlara yerleştirildi.