4 işlemi bile bilmeyenlerin hesap uzmanlığı! Seçim matematiği iddialarını çürüttü

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. kez sandık başına giden Türkiye, "Doğru adam"ı seçti. Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 292 binden fazla oy farkı atarak yeniden cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Türkiye'nin 81 ili ile birlikte dünyanın her yerinde büyük bir coşkuyla karşılanırken millet iradesini hazmedemeyen muhalefet takımı, Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanlığını aratmayacak cinsten bir hesaba girişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN ŞAŞAN HESAP UZMANLIĞI

14 Mayıs'taki milletvekilliği seçiminde toplamda yüzde 1'i zor bulan gruba 40 vekil dağıtarak hesap uzmanlığını ortaya koyan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. tur öncesi Suriyeli sığınmacılarla ilgili hayali rakamlar ortaya atarak sığınmacı paranoyasını körüklemeye başlamıştı. "10 milyon Suriyeli yetmedi, 10-20 milyon dahası mı gelsin?" diyerek sayının 30 milyona çıkacağını ima eden Kılıçdaroğlu, Suriye'nin mevcut nüfusunun 15-17 milyon arasında olduğunu göz ardı ederek hesap uzmanlığının başka bir örneğini daha gözler önüne sermişti.

SEÇİM HEZİMETİNİN FATURASINI TÜRK VATANDAŞI OLAN YABANCILARA KESMEYE KALKTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası akla ziyan açıklamalarda bulunan bir çok muhalif siyasetçi, gazeteci ve sanatçı yaşadığı seçim hezimetinin faturasını Türk vatandaşı olan yabancılara kesmeye kalktı.

Seçim yenilgilerine bahane bulmaya girişen muhalefet takımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki 2 milyon 292 binden fazla oy farkını görmezden gelerek Türk vatandaşı olan yabancıların seçimin sonucunu değiştirdiğini ileri sürdü.

Türk vatandaşı olan yabancıların Türkiye'deki seçim kaderini belirlediğini iddia edenler yaptıkları hesapla 4 işlemi bile bilmediklerini bir kez daha göstermiş oldu.

Kılıçdaroğlu'na oy verenleri kandırarak provoke etmeye yönelik devreye sokulan algı operasyonu yine boşa çıktı. Seçim matematiği seçim hezimeti yaşayanların servis ettiği iddiaların gerçek olmadığını net bir şekilde ortaya koydu.

CHP TABLOSUNDA TÜRK VATANDAŞI OLAN YABANCILARIN SAYISI: 1 MİLYON 235 BİN

Yanlış hesaplarla sığınmacı paranoyasını körüklemeye kalkanları tatmin eder mi bilinmez ama CHP'nin kendi sitesinde alınan tablo, Türk vatandaşı olan yabancılarla ilgili ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Almanya, Bulgaristan, Suriye, Afganistan, Libya, Irak ve İran doğumlu 1 milyon 235 bin civarı seçmenin olduğu belirtilen CHP tablosunda 347 bini Bulgaristan, 209 bini Almanya, 167 bini Suriye, 23 bini Afganistan, 21 bini İran, 16 bini Irak, 6 bini ise Libya doğumlu olduğu bilgisi yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDAKİ OY FARKI: 2 MİLYON 292 BİN

Kesin olmayan sonuçlara göre 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 27 milyon 725 bin 131, Kılıçdaroğlu 25 milyon 432 bin 951 oy aldı. Aradaki oy farkı 2 milyon 292 bin 180.

CHP'nin resmi sitesinde de yer alan "yurt dışı doğumlu seçmen" tablosuna bakıldığında yabancı seçmen sayısının 1 milyon 325 bin olduğu görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na attığı 2 milyon 292 bin 180 oy farkı göz önüne alındığına 1 milyon 325 bin yabancı seçmenin tamamının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini düşünsek bile mevcut oy farkının kapanmasının mümkün olmadığı ortaya koyulurken CHP yandaşı siyasetçi, gazeteci ve sanatçının akla ziyan seçim hesabı 4 işlemi bile bilmediğini bir kez daha göstermiş oldu.