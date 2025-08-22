İSTANBUL 34°C / 24°C
Güncel

4 İtalyan Adıyaman'da uçuruma yuvarlandı

Adıyaman'da içerisinde 4 İtalyalının bulunduğu otomobil uçuruma yuvarlandı.

22 Ağustos 2025 Cuma 14:53
4 İtalyan Adıyaman'da uçuruma yuvarlandı
Adıyaman'ın Sincik ilçesi Sincik-Malatya karayolu Sakız Köyü mevkiinde içerisinde 4 İtalyan vatandaşın bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Meydana gelen kazada araç içerisindeki 4 İtalyan vatandaşı yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sincik Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

