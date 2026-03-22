  • 4 kardeşe bıçakla saldırı! Çocukların sigara kavgası ölümle bitti
4 kardeşe bıçakla saldırı! Çocukların sigara kavgası ölümle bitti

Adana'da kendilerinden sigara isteyen grubun bıçaklı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 ağabeyi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan yaşları 16 ile 17 arasında değişin 5 şüpheli tutuklandı.

IHA22 Mart 2026 Pazar 09:40 - Güncelleme:
Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'nda 20 Mart akşamı meydana geldi. İddiaya göre, bulvarda gezen 4 kardeşin önünü kesen Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y. (17) sigara istedi. "Sigara yok" cevabı üzerine 5 şüpheli 4 kardeşe bıçakla saldırdı.

1 ÇOCUK ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Saldırı sonrası kardeşlerden Erdoğan Ertaş (17), Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kardeşi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

5 ÇOCUK TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler yaşları küçük olduğu için Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. İfadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

  • çocuk öldü
  • sigara tartışması
  • adana
  • bıçaklı saldırı

