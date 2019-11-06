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4 kardeşin sır ölümünde ilk tespit: Antidepresanla intihar

FATİH'te bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. Polisin ilk tespitlerine göre, 4 kardeş çok sayıda antidepresan içerek intihar etti.

  • DHA
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Olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı. Akrabalarına ulaşamayan bir kişi polisi arayarak durumu anlattı. İddiaya göre, olay yerine saat 23.00 sıralarında gelen ekipler kapıda, "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not buldu. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağırıldı.  Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in cansız bedeniyle karşılaştı. 
 
EKİPLER MASKE TAKARAK EVE GİREBİLDİ
 
Olay yerine gelen ekipler kapıda yazan not nedeniyle içeriye özel kıyafetler ve maskeyle girdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında eve giren ekipler uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 
 
Polisin ilk tespiti, 4 kardeşin çok sayıda antidepresan içerek intihar ettiği yönünde. Kardeşlerin kesin ölüm nedeni Adli Tıp'taki inceleme sonrası belli olacak. Sabıkası bulunmayan 4 kardeşten birinin sara hastası olduğu öğrenildi.

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