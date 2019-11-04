4 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması

4 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Çukur, Yasak Elma reyting sıralaması televizyon takipçileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasak Elma, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Zalim İstanbul, Star Tv'de Yedi Bela Hüsnü ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları izleyiciler ile buluşacak. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak.

4 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 4 Kasım reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

28 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

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