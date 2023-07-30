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Güncel

4 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

AA30 Temmuz 2023 Pazar 16:20 - Güncelleme:
4 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Beyoğlu'nda restoran olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

İstiklal Caddesi İmam Adnan Sokağı'nda restoran olarak kullanılan 4 katlı binada baca temizliği sırasında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDILAR

Bu arada, İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapan çok sayıda yerli ve yabancı turistin, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını cep telefonuyla kayda aldıkları görüldü.

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