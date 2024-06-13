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Güncel

4 kilogramdan fazla altın Bulgaristan gümrüğüne takıldı

Türkiye'den Bulgaristan'a giden bir otomobilde, Hamzabeyli sınır kapısının karşısındaki Lesovo sınır kapısında değeri 40 bin euroyu aşan kaçak 4.2 kilogram altın takılar yakalandı.

IHA13 Haziran 2024 Perşembe 11:07 - Güncelleme:
4 kilogramdan fazla altın Bulgaristan gümrüğüne takıldı
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Türkiye'den Lesovo'ya giden araçta, Bulgaristan'da daimi ikamet eden S.K. baş harfli bir Türk vatandaşının kullandığı otomobilde yapılan incelemede, içinde 206 adet sarı metal takı-yüzüğün bulunduğu toplam 6 paket ele geçirildi. Otomobilin iç kısmında ve sürücünün kıyafetlerinde çeşitli yerlerde bilezik, küpeler bulundu.

Gümrüğe bildirilmeyen mücevherlerin toplam ağırlığının yaklaşık 4.2 kilogram olduğu, bilirkişi tarafından yapılan ilk incelemeye göre 14 ayar altından yapılan yüzük, kolye, küpe ve bilekliklerden oluşan altın takılara el konulduğu belirtildi.

Yakalanan S.K. ile ilgili Yambol Bölge Savcılığı'nın denetiminde yürütülen bir ön soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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