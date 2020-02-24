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4 kişilik aile yedikleri kuymaktan zehirlendi

Düzce'de yedikleri kuymaktan zehirlenen aile hastanelik oldu. 2'si çocuk 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

IHA24 Şubat 2020 Pazartesi07:10 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 07:10

Düzce’nin Gümüşova İlçesine bağlı Sultaniye Köyü’nde Akça ailesi, akşam yemeğinde anne Saliha Akça’nın yaptığı Karadeniz mutfağına özgü kuymak isimli yemeği yedi. Mısır unu ve peynir ile yapılan kuymağı yiyen baba Gürbüz Akça, anne Saliha Akça ve Irmak Akça(15) ve Gündüz Alp Akça(3) kusmaya başladı. Yakınlarına haber veren ailenin yakınları durumu vakit kaybetmeden 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Akça ailesine olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Anne Saliha Akça’nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, baba Gürbüz Akça ve çocuklar Irmak ve Gündüz Alp’in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hanau'daki acılı ailelerle görüştü

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