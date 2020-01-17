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  • Beşiktaş'ta 4 kişinin öldüğü trafikte makas terörüne 22 yıl hapis istemi
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Beşiktaş'ta 4 kişinin öldüğü trafikte makas terörüne 22 yıl hapis istemi

Beşiktaş’ta trafikte makas atarak ilerlediği sırada 4 kişinin ölümüne 10 kişinin yaralanmasına neden olan firari sürücü Yusuf Arıkboğa hakkında iddianame hazırlandı. Firari şüpheli Arıkboğa’nın ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

IHA17.01.2020  09:50 - Güncelleme: 17.01.2020  09:50

İstanbul Beşiktaş’ta 8 Haziran 2019’da gece saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolundaki Harp Akademileri Tüneli’nden Edirne istikameti yönünde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü Yusuf Arıkboğa, içerisinde 14 kişinin bulunduğu ticari bir araca çarpmıştı. Kazada, Bursa’dan aile ziyaretinden dönen Seyhan Özçelik, Gülnur Eray (9) ve Yahya Özçelik (8) ile Yusuf Eray(8) hayatını kaybetmiş 10 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından sürücü Yusuf Arıkboğa’nın yanında olan Abdulsamet Topçi’nin babası Mehmet Topçi kaza yerine gelerek sürücüyü ve oğlunu kaçırmıştı.

Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma yaklaşık 7 ay sonra tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, tanık beyanlarına göre firari şüpheli Yusuf Arıkboğa’nın olay sırasında alkollü bir şekilde araç kullanarak, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ve makas atarak şerit değiştirdiği sırada kaza yaptığı kaydedildi.

İddianamede, firari şüpheli Arıkboğa’nın ’Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölününe ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, şüpheli Arıkboğa’nın firar etmesine yardım eden tutuklu şüpheliler Abdulsamet Topçi ve Mehmet Topçi ile tutuksuz şüpheliler S. U. ve M.Ş. hakkında ’Suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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