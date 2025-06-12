4 kişinin öldüğü yangına ilişkin soruşturmada 1 kişi daha tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki bir apartmanda 5 Haziran'da çıkan, anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'in (4) hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2 denetim elemanı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, güvenlik güçleri 2 denetim elemanını daha gözaltına aldı.

4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından 1 şüpheli serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda 5 Haziran'da çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden yapı denetim sorumlusu B.C. ve müteahhit M.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

