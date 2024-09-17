İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2024 Salı / 14 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0367
  • EURO
    37,9322
  • ALTIN
    2820.53
  • BIST100
    9761.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 4 kişiyi öldürmüştü: Akli dengesi yerinde çıktı
Güncel

4 kişiyi öldürmüştü: Akli dengesi yerinde çıktı

Bingöl'de 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıya ilişkin tutuklanan zanlının akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi.

AA17 Eylül 2024 Salı 14:43 - Güncelleme:
4 kişiyi öldürmüştü: Akli dengesi yerinde çıktı
ABONE OL

Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde 24 Temmuz'da Emir Can Zazaoğlu'nun (20) 4 kişiyi öldürdüğü, 5 kişiyi yaraladığı bıçaklı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Zazaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin Adana'daki Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden istenen rapor tamamlandı.

Zanlının "akli dengesinin yerinde olduğu" tespitine yer verilen rapor soruşturma dosyasına eklendi.

- OLAY

Bingöl'de 24 Temmuz'da Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkisinde polis ekiplerince gözaltına alınan Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.