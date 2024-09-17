4 kişiyi öldürmüştü: Akli dengesi yerinde çıktı

Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde 24 Temmuz'da Emir Can Zazaoğlu'nun (20) 4 kişiyi öldürdüğü, 5 kişiyi yaraladığı bıçaklı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Zazaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin Adana'daki Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden istenen rapor tamamlandı.
Zanlının "akli dengesinin yerinde olduğu" tespitine yer verilen rapor soruşturma dosyasına eklendi.
- OLAY
Bingöl'de 24 Temmuz'da Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkisinde polis ekiplerince gözaltına alınan Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.