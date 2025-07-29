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4 kundakçı yakalandı! Bursa Başsavcılığı: Havai fişek atarak yangın başlattılar

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa kent merkezi Tophane yamaçlarında havai fişek atarak yangın çıkardığı ileri sürülen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirdi.

IHA29 Temmuz 2025 Salı 12:57 - Güncelleme:
4 kundakçı yakalandı! Bursa Başsavcılığı: Havai fişek atarak yangın başlattılar
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Başsavcılık açıklamasında, basın yayın kuruluşlarında yer alan "Bursa'da havai fişek yangın çıkardı" haberine konu olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği görevlilerince 28 Temmuz'da havai fişek atarak yangına sebebiyet veren şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A.'nın gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

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