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  • 4. Levent'te İETT faciası! Duraktaki kadın ezilerek can verdi
Güncel

4. Levent'te İETT faciası! Duraktaki kadın ezilerek can verdi

İstanbul Beşiktaş'ta, durağa yanaşan İETT otobüsü, bir kadına çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

AA15 Aralık 2024 Pazar 16:10 - Güncelleme:
4. Levent'te İETT faciası! Duraktaki kadın ezilerek can verdi
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Büyükdere Caddesi'nde, Sarıyer istikametine seyreden Kemal B. (61) idaresindeki 34 BEZ 179 plakalı İETT otobüsü, 4. Levent'teki otobüs durağına yanaşırken Lütfiye K'ye (38) çarptı.

Otobüsün altında kalan kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Lütfiye K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otobüs şoförü Kemal B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Lütfiye K'nin cenazesi araçla morga gönderildi.

Durakta simit satan görgü tanığı, bir kadının çığlığını duyduğunu, olay yerinde Beşiktaş Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin olduğunu, hemen ambulans çağırdıklarını anlattı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü.

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