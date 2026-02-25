İSTANBUL 11°C / 4°C
  4 milyarlık yasa dışı bahis ağı çökertildi: 60 gözaltı
Güncel

4 milyarlık yasa dışı bahis ağı çökertildi: 60 gözaltı

Antalya merkezli 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 72 kişiden 4'ünün daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 60'a yükseldi.

25 Şubat 2026 Çarşamba 14:53
4 milyarlık yasa dışı bahis ağı çökertildi: 60 gözaltı
ABONE OL

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 4 zanlı daha gözaltına alındı.

Böylelikle yakalanan şüpheli sayısı 60'a yükseldi.

Zanlılar, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Antalya'da 3 yasa dışı bahis ofisi tespit edilmiş, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu dün Antalya'da 56 ve Afyonkarahisar, Aksaray, Batman, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kırşehir ile Van'da 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekiplerce 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 56 şüpheli yakalanmış, şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklandığı değerlendirilen 3 milyar 400 milyon liralık para hacmi tespit edilmişti.

