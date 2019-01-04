4 Ocak Altın fiyatları son dakika çeyrek gram altın ne kadar Kapalıçarşı altın fiyatları

4 Ocak altın fiyatları Kapalıçarşı çeyrek altın ne kadar gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği yakından takip eden yatırımcılar 4 Ocak Altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Haberimizden Kapalıçarşı altın fiyatları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 227,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 223,7 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 222,6 liradan tamamladı. AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel ekonomiye dair endişelerin artmasıyla altın fiyatlarının yükseldiğini söyledi. Zayıf imalat verilerinin küresel büyüme endişelerini artırdığını ifade eden Memiş, bu durumun altın fiyatlarını olumlu yönde desteklemeye devam ettiğini kaydetti. Memiş, ons altında yükselişin 1.300 dolara kadar sürebileceğini belirterek, 1.277 doların altına gerilemesi durumunda ise 1.265 doları görebileceğini dile getirdi. Yurt içi piyasalarda dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altında 222 liranın destek, 237 liranın ise direnç konumunda olduğunu ifade eden Memiş, bugün ABD'de açıklanacak özel sektör istihdamı ve imalat sanayi verilerinin döviz kurları ve altın fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ALTINDA 2019 BEKLENTİLERİ

2018’in sonunda altın fiyatlarının güçlü konumunu koruyarak bir miktar yükseldiği görülüyor. Altın, bu yılı kayıpla kapatacak olmasına rağmen son dönemde yaşanan gelişmeler ve belirsizliklerden destek alırken 2019’a dair endişeler ons altının 1.283 dolara kadar çıkmasına neden oldu.

Öte yandan Amerika’da hükümetin kısmi olarak kapanması yeni yıla sarkacak ve belirsizlik bir müddet daha devam edecek. Meksika sınırına yapılması planlanan duvar için Senato’dan bütçe çıkmaması sonucunda hükümetteki kısmi kapanma ikinci haftasına girerken görüşmelerin 3 Ocak’ta Kongre yeniden toplandığında devam etmesi bekleniyor. Gelecek seneye sarkan bir diğer konu olan Brexit’te ise belirsizlikler sürerken parlamento oylaması Ocak ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek.

Küresel büyümeye dair endişeler artarken Berenberg Baş Ekonomisti Holger Schmieding küresel ekonomide gelecek sene 2,7 büyüme beklediğini belirtti. AA’ya yaptığı açıklamalarda korumacılık ve politik risklerin büyümeyi yavaşlatacağına değinen Schmieding ticaret savaşları ile birlikte Brexit ve İtalya’daki belirsizliğin Euro bölgesi ekonomisi üzerine baskı yaptığına vurgu yaptı. Schmieding ticaretteki gerginliklerin Alman ekonomisine de zarar verdiğini belirtirken gelecek sene küresel belirsizliğin azalması sonucu toparlanma görülebileceğini söyledi.

Berenberg ABD Başekonomisti Mickey Levy ise Amerikan ekonomisinde büyümenin sürdürülebilir olduğuna dikkat çekerek Fed’in sıkılaştırma politikasında yavaşlamaya gideceğini belirtti. Piyasalardaki oynaklığa değinen Levy, bunun güveni zedelediğini belirtirken ABD ekonomisinin gelecek sene 2,8 büyümesini beklediğini söyledi.

Altının gelecek yılki tahminlerinde ise; Fed’in faiz artışına ve parasal sıkılaştırma politikasına değinen yatırımcı Ritesh Jain Livemint’deki açıklamasında altın dahil bütün varlıkların gelecek sene baskı altında olacağını belirtti. Fed’in faiz artışı ile birlikte sıkı para politikasının dolar arzını düşüreceğini belirten yatırımcı böylece doların değerinin artacağını söylerken ters oranlı ilişkiden dolayı altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde muhtemelen düşeceğini öngörüyor. Jain, altının keskin bir ralliye başlaması için Fed’in faiz artışlarını ya da bilanço küçültme işlemini durdurması gerektiğini belirtirken henüz böyle bir sinyal görünmüyor, diye ekledi.

Diğer taraftan Bank of America Merrill Lynch 2019 tahmininde ons altının ortalama 1.296 dolar olacağını öngörüyor. Doların zayıflamasının altın fiyatları için ön şart olduğunu belirten banka, küresel emtia görünümü raporunda Amerika’daki ikiz açık ve Çin teşvikleriyle birlikte altın fiyatlarının 1.400 dolara kadar çıkabileceğini söyledi.

Yerel altın fiyatlarında ise 280 liraya kadar çıkan gram altında gelecek yıl bir rekor beklenmiyor. Ağustos ayında kurdaki keskin artışla rekor seviyelere çıkan yerel altın fiyatlarının büyük ölçüde dolar/TL kuruna göre hareket etmesi beklenirken uluslararası piyasalarda güçlenen fiyat hareketlerinin de yerel altın fiyatlarına etkisi olabileceği belirtiliyor. Yerel altın fiyatları ons altının 1.283 dolara kadar çıkması ve dolar/TL kurundaki hafif artış ile birlikte günü bir miktar yükselişle geçiriyor.

Altın Nedir ve Neden Değerlidir?

Dünya üzerindeki yer kabuğunun kalınlığı ortalama 35 km’dir ve bu yer kabuğunun içinde bir çok farklı element bulunduğu bilinmektedir. Bu elementlerden en az bulunanların başında altın gelir. Örnek vermek gerekirse: yer kabuğunun %8’ini alüminyum, %6’sını demir oluştururken yanlızca 10 milyonda 2’si kadarı altındır.

Peki altın nedir? Altın, kimyada Aurum – Au (Latince’de parlayan, ışıldayan) sembolü ile gösterilen bir elementtir. Doğada parlak sarı renkte, yumuşak ve çoğunlukla küçük parçalar halinde bulunur. Antik çağlardan bugüne dünyanın en değerli objelerinden sayılan altının (ilk buluntular Mısırlılara ait) belli başlı özelliklerini sıralarsak, etkileyici ve gözlere hitap eden renklerine ek olarak, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi, kolay işlenebiliyor oluşu ve demir gibi paslanmaması, çok ince mazlemelerde kullanılabilmesi, sağlam olması denilebilir. Bu özellikler, altının süs eşyası olarak kullanımını ön plana çıkaran nedenlerdir. Bunlara ek olarak “altın neden değerlidir?” sorusunun cevabı ise altının zamanla bir değer ölçüsü birimi haline gelmesidir. Yani dünya üzerinde kıt kaynaklar listesinde yer alan altın, zamanla tarih sahnelerinde değiş-tokuş edilebilen ve insanlar tarafından güvenilen bir metal haline gelmiş ve tüm dünya devletleri arasında evrensel sabit olarak kabul edilmiş, ülkelerin zenginlikleri sahip olunulan altın üzerinden değerlendirilmiştir. Örneğin bir ülkelerin para değeri o ülkenin elinde bulundurduğu paraya karşılık gelen altın miktarına göre belirlenir. Bu sebeple yüzyıllardır bir çok önemli ülke zenginliklerini arttırabilmek için altın rezervi arayışı içerisine girmişlerdir.

Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?

Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir. Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.

Cumhuriyet Altını

Cumhuriyet Altınını 22 ayar kulpsuz altın para olarak tanımlayabiliriz. Ülkemizde Cumhuriyet Altını, farklı ebat ve ağırlıklarda bulunabilmektedir. Devlet güvencesi altındadır ve basımında yetkili kurum 234 sayılı KHK’nin 2/b maddesi uyarınca, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’dür. Cumhuriyet Altınının iki türü vardır. Bunlar; ziynet ve mesküktür. Meskük altın Ata Altını olarak bilinmektedir. Cumhuriyet Ata Altının ve ziynet altının ağırlıklarına göre beş türü bulunmaktadır.

Ziynet Altın

Cumhuriyet döneminde üretilmeye başlanan Ata altınlarından önce, Osmanlı döneminde üretilmeye başlanıp, günümüze kadar gelen, geleneksel bir altın türüdür.