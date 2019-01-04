4 Ocak TV 8 yayın akışı Yemekteyiz yeni bölüm var mı yok mu neden yok
TV8'in çok sevilen yemek yarışması Yemekteyiz son olarak 286. bölümüyle ekranlara geldi. Fakat Yemekteyiz yarışmasının yeni yıl haftasıyla birlikte yeni bölümleri ekranlara gelmiyor. Peki Yemekteyiz yeni bölüm var mı yok mu neden yok? Yemekteyiz TV8 yeni bölüm ne zaman?
TV8'in reyting rekorları kıran programı Yemekteyiz 28 Aralık günü 286. bölümüyle ekranlara geldi. Fakat yeni yıl haftasıyla birlikte Yemekteyiz yarışmasının yeni bölümleri ekranlara gelmiyor. Peki Yemekteyiz yeni bölüm var mı yok mu neden yok? Yemekteyiz TV8 yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar... Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun üstlendiği Yemekteyiz her hafta birbirinden ilginç yarışmacılarıyla ekranlarda fırtınalar estiriyor. Ancak Yemekteyiz yarışması iki gündür tekrar bölümleriyle ekranlara geliyor. Peki Yemekteyiz yeni bölüm var mı yok mu neden yok? Yemekteyiz TV8 yeni bölüm ne zaman? Geçtiğimiz yıldan beri hafta içi her gün ekranlara gelen Yemekteyiz yarışması fenomen haline geldi. Her hafta bir olayın yaşandığı Yemekteyiz yarışmasında her gün farklı bir yarışmacının evine konuk olunuyor ve o kişinin yaptığı yemeklere rakipleri puan veriyor. Peki Yemekteyiz yeni bölüm var mı yok mu neden yok? Yemekteyiz TV8 yeni bölüm ne zaman? Yeni yıl haftası nedeniyle çekimlerine ara verildiği düşünülen Yemekteyiz yarışmasının yeni bölümlerinin bu hafta yayınlanmayacak. 31 Aralık Pazartesi itibariyle tekrar bölümleriyle ekranlara gelen Yemekteyiz yarışmasının ne ekibinden de TV8'den bir açıklama gelmedi. Peki Yemekteyiz yeni bölüm var mı yok mu neden yok? Yemekteyiz TV8 yeni bölüm ne zaman? Yeni yıl haftası nedeniyle yeni bölümleri ekranlara gelmeyen Yemekteyiz yarışmasının, önümüzdeki hafta kaldığı yerden yani 287. bölümüyle ekranlara geleceği düşünülüyor.
TV 8 4 OCAK CUMA YAYIN AKIŞI
Oynat Bakalım
Program
07:00
Günaydın Doktor / Yeni Bölüm
Program
08:30
Oynat Bakalım
Program
09:00
Gel Konuşalım / Canlı
Program
12:15
Güldür Güldür
Program
13:45
Kızım
Dizi
15:15
Yemekteyiz
Yarışma
19:15
Oynat Bakalım
Program
20:00
Jet Sosyete
Dizi
23:15
Eser Yenenler Show
Program
01:15
Yemekteyiz
Yarışma
02:15
Kızım
Dizi
04:15
Gel Konuşalım
Program
Yemekteyiz sunucusu Onur Büyüktopçu kimdir?
Kiralık Aşk dizisiyle adını duyuran Onur Büyüktopçu yepyeni bir projeyle ekranlara döndü. Onur Büyüktopçu, bir döneme damga vuran Yemekteyiz programının sunuculuğunu üstleniyor. Peki Onur Büyüktopçu kimdir? Yemekteyiz yenilenen hali ve sürprizleriyle ekranlara geri döndü. Daha önce pek çok farklı formatla ve kanalda yayınlanan Yemekteyiz’in asıl sürprizi ise Onur Büyüktopçu oldu. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Onur Büyüktopçu da puanlamaya katılarak birinciyi belirlemede etkili olacak. Peki Kiralık Aşk’ın Koriş’i olarak pek çok kişinin gönlünü fetheden Onur Büyüktopçu kimdir? Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982’de doğdu. İniltere 'de, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynayan Onur Büyüktopçu, en son olarak Kiralık Aşk adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.
Yemekteyiz programındaki dış ses görenleri şaşırttı!
TV 8’de yayınlanan Yemekteyiz programındaki dış sesin kim olduğu merak ediliyordu. Yemekteyiz programında yüzünü görmediğimiz Tarkan Koç ifşa oldu. Yemekteyiz dış ses Tarkan Koç kimdir nereli fotoğrafı nasıl soruları merak ediliyor. Tarkan Koç, 25 Haziran 1971 tarihinde Ankara‘da doğmuştur.
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