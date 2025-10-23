İSTANBUL 21°C / 18°C
Güncel

4. Platin İş Kitapları Ödülleri sahiplerini buluyor

Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi Platin tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Platin İş Kitapları Ödülleri, 2023–2025 yılları arasında yayımlanan en başarılı iş kitaplarını halk oylamasıyla belirledi. Borsa İstanbul, Halkbank, Türk Altın Holding, Takas İstanbul, Turkish Airlines, Türk Telekom, Türkiye Sigorta, Vakıf Katılım, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda gerçekleştirilen törenle ödüller sahiplerine veriliyor.

HABER MERKEZİ23 Ekim 2025 Perşembe 20:03 - Güncelleme:
Üst düzey yöneticiler, yayınevleri, yazarlar ve çevirmenlerin teşrifleriyle gerçekleştirilen tören ile ödüller sahiplerine veriliyor.

İlk kez 2017 yılında verilen ve iş dünyasında büyük ses getiren bu ödüller, iş dünyasına yön veren yazarları, yayınevlerini ve çevirmenleri bir araya getiriyor.

"FARKLI BİR ORGANİZASYONA İMZA ATMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün, tören öncesi 24 TV'ye yaptığı açıklamada, "İş dünyasında yazan, çizen ve kendi alanında uzman olan insanları bir araya getirebileceğimiz, farklı bir organizasyona imza atmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

PLATİN İŞ KİTAPLARI ÖDÜLLERİ 2025 KAZANANLARI

Yılın En İlham Veren İş Kitabı: Nabza Göre Şerbet – Sinem Işık

Yılın En İyi Çeviri/Referans Kitabı: Veri Dedektifi – Tim Harford / Çevirmen Ayşe Göç

Yılın En İyi Finans ve Ekonomi Kitabı: Dijital Çağda Yatırım – Attila Köksal

Yılın En İyi Girişimcilik Kitabı: Potansiyelini Ateşle – Kemal Başaranoğlu

Yılın En İyi Liderlik ve Yönetim Kitabı: İlk İşimiz İnsan Olmak – Ömer Barbaros Yiş

Yılın En İyi İK ve Kariyer Kitabı: Değişimin Sırrı – Yıldız Hacievliyagil Cüceloğlu

Yılın En İyi Otobiyografi/Biyografi Kitabı: Size Anlatacaklarım Var – Mehmet Tevfik Nane

Yılın En İyi Satış ve Pazarlama Kitabı: A'dan Z'ye Etkin Satış Yöntemleri – Yücel Uygun

Yılın İş Kitabı: Ayşegül 5.0 – Ayşegül İldeniz

Yılın Yayınevi: Remzi Kitabevi

