Üst düzey yöneticiler, yayınevleri, yazarlar ve çevirmenlerin teşrifleriyle gerçekleştirilen tören ile ödüller sahiplerine veriliyor.

İlk kez 2017 yılında verilen ve iş dünyasında büyük ses getiren bu ödüller, iş dünyasına yön veren yazarları, yayınevlerini ve çevirmenleri bir araya getiriyor.

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bahar Akgün, tören öncesi 24 TV'ye yaptığı açıklamada, "İş dünyasında yazan, çizen ve kendi alanında uzman olan insanları bir araya getirebileceğimiz, farklı bir organizasyona imza atmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

PLATİN İŞ KİTAPLARI ÖDÜLLERİ 2025 KAZANANLARI

Yılın En İlham Veren İş Kitabı: Nabza Göre Şerbet – Sinem Işık

Yılın En İyi Çeviri/Referans Kitabı: Veri Dedektifi – Tim Harford / Çevirmen Ayşe Göç

Yılın En İyi Finans ve Ekonomi Kitabı: Dijital Çağda Yatırım – Attila Köksal

Yılın En İyi Girişimcilik Kitabı: Potansiyelini Ateşle – Kemal Başaranoğlu

Yılın En İyi Liderlik ve Yönetim Kitabı: İlk İşimiz İnsan Olmak – Ömer Barbaros Yiş

Yılın En İyi İK ve Kariyer Kitabı: Değişimin Sırrı – Yıldız Hacievliyagil Cüceloğlu

Yılın En İyi Otobiyografi/Biyografi Kitabı: Size Anlatacaklarım Var – Mehmet Tevfik Nane

Yılın En İyi Satış ve Pazarlama Kitabı: A'dan Z'ye Etkin Satış Yöntemleri – Yücel Uygun

Yılın İş Kitabı: Ayşegül 5.0 – Ayşegül İldeniz

Yılın Yayınevi: Remzi Kitabevi