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4 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

4 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM markette bu hafta yine birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; Maxi Bebek Bezi Jenny&Willy 47,90 TL'den, Junior Bebek Bezi Jenny&Willy 47,90 TL'den, Kağıt Havlu Queen 12’li 27,95 TL'den ve Parfümlü Tuvalet Kağıdı Queen 24’lü 28,90 TL'den satışa sunulacak.

03.02.2020  16:01 - Güncelleme: 03.02.2020  16:01

BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 4 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. BİM'de bu hafta; Peçete Ecco Soft 200’lü 2,95 TL'den, Konsantre Yumuşatıcı Bulut 1,5 lt 10,95 TL'den, Mini Cep Mendili Blume 10’lu 3,50 TL'den ve Probiyotikli Yenidoğan Islak Mendili DeepFresh 40’lı 7,45 TL'den satışa sunulacak. 4 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM'de bu hafta; Maxi Bebek Bezi Jenny&Willy 47,90 TL'den, Junior Bebek Bezi Jenny&Willy 47,90 TL'den, Kağıt Havlu Queen 12’li 27,95 TL'den ve Parfümlü Tuvalet Kağıdı Queen 24’lü 28,90 TL'den satışa sunulacak.

4 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

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