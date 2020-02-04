04.02.2020 17:08 - Güncelleme: 04.02.2020 17:08

Salı akşamları reyting savaşı veriliyor. Tüm televizyon takipçileri 4 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Kadın mı, Ramo mu kim birinci? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Hekimoğlu, Show Tv'de Ramo ve Fox Tv'de Kadın yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak.

4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 4 Şubat reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

28 OCAK (GEÇEN HAFTA) REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 KADIN FOX

2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

4 RAMO SHOW TV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 HEKIMOGLU KANAL D

8 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (ÖZET) ATV

9 ATV ANA HABER ATV

10 KADIN (ÖZET) FOX

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

2 HEKIMOGLU KANAL D

3 KADIN FOX

4 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

5 RAMO SHOW

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 RAMO (ÖZET) SHOW

8 KADIN (ÖZET) FOX

9 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (ÖZET) ATV

10 SEKSENLER TRT 1