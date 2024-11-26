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4 terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ/PDY ve 1 PKK terör örgütü şüphelisi yakalandı.

DHA26 Kasım 2024 Salı 10:57 - Güncelleme:
4 terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Güvenlik güçlerinin merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri M.D., E.G. ve M.G. ile terör örgütü PKK şüphelisi K.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan güvenlik güçleri tarafından 4 gün önce merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi F.Y.'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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