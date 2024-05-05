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4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi.

DHA5 Mayıs 2024 Pazar 13:29 - Güncelleme:
4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 3 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesindeki 3 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

  • Pençe Kilit bölgesi
  • PKK teröristleri
  • Fırat Kalkanı bölgesi

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