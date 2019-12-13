İçişleri Bakanlığı İngiltere uyruklu 4 DEAŞ'lı teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu
İçişleri Bakanlığı: Bugün 4 Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edilmiştir.
- İHA
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 4 Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir. "
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