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İçişleri Bakanlığı İngiltere uyruklu 4 DEAŞ'lı teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu

İçişleri Bakanlığı: Bugün 4 Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edilmiştir.

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İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 4 Birleşik Krallık (İngiltere) uyruklu YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir. "

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