4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi 26- 28 Kasım'da online yapılacak

25 Kasım 2020 Çarşamba 12:58 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 12:58

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işbirliğiyle her iki yılda bir düzenlenen Kadın ve Adalet Zirvesi’nin dördüncüsü bu yıl Türkiye’nin ilk kamu katılım finans kuruluşu olan Ziraat Katılım ana sponsorluğunda dijital platformda gerçekleştirilecek.



26- 28 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin ana teması ise ‘Dijital Çağda İnsan Kalmak’ olacak.

Geçmiş yıllarda yapılan zirvelerde siyaset ve tema özelinde önemli isimleri ağırlayan KADEM, bu seneki zirvede, dijitalin insan hayatına avantaj ve dezavantajlarını dünyaca ünlü yazarlar, psikologlar, akademisyenler, araştırmacılar, aktivistler ve gazetecilerin ağzından dinleme fırsatı sunacak.

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak zirve, www.kadinveadaletzirvesi.org adresinden de takip edilebilecek.

TEMA NASIL BELİRLENDİ?

Covid 19 salgını nedeniyle her alanda hızla dijitalleşmeye başladığımızı hatırlatan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, bugün kullandığımız teknolojilerin ve hemen yanı başımızdaki yeniliklerin psikolojik ve sosyolojik etkilerine daha yakından bakıp bir yol haritası sunmak için bu yılki zirve ana temasını ‘Dijital Çağda İnsan Kalmak’ olarak belirlediklerini söylüyor.

Geçmişte olduğu gibi bu yıl da zirvede yine aile yapısının konuşulacağını ve dijitalin aile yapısına etkilerinin tartışılacağını aktaran Gümrükçüoğlu konuşmasını şöyle sürdürüyor:

“Zirvemizde üç ana soruyu da masaya yatıracağız: Birincisi ‘Dijital dünyanın insanlığa hizmet etmesini nasıl sağlarız?’ sorusu olacak. ‘Dijital çağda toplumsal hayatın yeni pratikleri geleceği nasıl şekillendirecek?’ ve ‘Dijital çağda manevi değerlerimizi ve kültürel dokumuzu korumak için neler yapmalıyız?’ sorularına da cevap arayacağız.”

KONUŞMACILAR KİMLER OLACAK?



Açılış töreninin ardından zirve, Eskişehir Milletvekili ve “Enformatik Cehalet” adlı kitabın yazarı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın ‘İnsan, İnsan Gölgesinde Yetişir’ başlıklı ana konuşması ile başlayacak. Üç gün boyunca sürecek ve dijital dünyanın topluma, aileye gündelik yaşama, manevi değerlerimize etkisinin masaya yatırılacağı zirvede toplamda 30 konuşmacı yer alacak. 6 panelli oturumun yanı sıra, ilham veren ve ufuk açan konuşmaların yer alacağı zirve kapsamında insanın dijital dünyanın aktörü olmaya nasıl devam edeceğinden, dijital dünyanda ebeveynliğe, bu dönemde bilgiye nasıl ulaşıp, davranışlarımızı nasıl kontrol edebileceğimize kadar pek çok konu tartışılacak. Bu seneki zirve, Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz’ın mini konseri ile sonlanacak.

Dijital çağı anlamaya ve uyum sağlamaya yönelik bir bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen zirve ile ilgili detaylara ulaşmak ve kayıt yaptırmak için kadinveadaletzirvesi.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

ZİRVEDE KONU BAŞLIKLARINDAN BAZILARI



· Dijital Çağda İnsan Olmak

· Dijital Çağ ve Dini Bilginin Temsili

· Dijital Çağda Kadını Güçlendirmek

· Dijital Çağda Eğitim ve Eğlence

· Siber Çağda Varoluşun Sürekliliği

· Dijital Çağda Bilgi ve Manipülasyon

· Dijital Ödeme Sistemleri ve Fintek Ekosistemi

KADIN VE ADALET ZİRVESİ HAKKINDA



İlki 2014 yılında gerçekleştirilen Kadın ve Adalet Zirvesi her iki yılda bir farklı bir tema ile düzenleniyor. İlk yıl zirvenin ana teması kadın meselelerinde KADEM’in yaklaşımını yansıtan ve savunucusu olunan adalet kavramının kendisiydi. 2016 yılında ise ‘Adalet İçin Ses Ver’ temasıyla başta mülteci kadınlar ve barış süreçlerinde kadınların rolü olmak üzere çok farklı alanlarda oturumlar yapıldı. 2018’de ise ‘Ailenin Güçlendirilmesi’ temasıyla düzenlenen zirvede, toplumun yapı taşı olan aile üzerine yoğunlaşıldı.