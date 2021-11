4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'ne sayılı günler kaldı

29 Kasım 2021 Pazartesi 12:48 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 12:48

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Balkon Film'in organize ettiği 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli anısına düzenleniyor.

50 ÜLKEDEN 448 BAŞVURU!



Ulusal ve uluslararası platformlarda büyük ilgi gören festivale dünyanın dört bir yanından başvurular geldi. 50 ülkeden 448 film 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'ne başvurdu.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ İÇİN 19 ADAY YARIŞACAK!



Bu yıl Mommo: Kız Kardeşim, Meryem, Arama Moturu, Kar Kırmızı, Ah Yalan Dünyada Neşet Ertaş Belgeseli gibi filmleri ile ulusal ve uluslararası festivallerden ödüller almış yönetmen Atalay Taşdiken'in başkanlığını üstlendiği jüride; başarılı iki kısa filminin ardından 2009 yılında prömiyerini Berlin Film Festivali, Generation bölümünde yaptığı ilk uzun metrajı "The Other Bank" ile 50'den fazla uluslararası festivalden ödül alan ve ikinci uzun metraj filmi "Corn Island" ile 2014 yılında Karlovy Vary Uluslararası Film Festivalinde Kristal Küre ödülünü kazanmış, 2015 yılında ise Akademi'de en iyi yabancı film listesinde finale kalan Gürcü yönetmen Giorge Ovashvili, 2014 yılında En İyi Yabancı Film Akademi Ödülü için başvuran ilk Kosova filmi "Three Windows and a Hanging" ile adından söz ettiren başarılı Kosovalı yönetmen Isa Qosja, 2000 yılından bu yana yeni dönem Türk sinemasında birçok sinema filminde oynamış, ulusal festivallerin yanı sıra Cannes, Montreal, BFI London gibi uluslararası festivallerde başarı kazanmış filmlerde rol almış, en son Ceviz Ağacı filmindeki başarılı oyunculuğu ile 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" kazanan oyuncu Serdar Orçin ile akademik alandaki başarılarının yanı sıra çizgi film ve animasyon alanında sinema sektörüne büyük katkılar sağlayan Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Eda Nazlı Noyan yer alıyor.

Yarışma Kategorisi'nde jüri karşısına çıkacak filmler arasında ise Nihat Seven'in "Beyaz", Olga Torrico'nun "Gas Station", Lucie Pagès'in "Firefly", Fateme Mohammadi'nin "Burned", Vahid Hassanzadeh'in "Bridge", Amir Karami'nin "Death Locked Out", Maryam Esmikhani'nin "Emergency", Doug Roland'ın "Feeling Through", Sergi Marti Maltas'ın "The Bathtub", Hristo Simeonov'un "Nina", Janek Tarkowski'nin "Help3", Antonio Genovese'nin "Between Fear and Love", Semiha Yıldız'ın "Dileklerin Cudisi", Ömer Dişbudak'ın "Burhan", Ömer Faruk Yardımcı'nın "Hasat", Gökalp Gönen'in "Lal", Gon Caride'nın "Two Options", Reza Fahimi'nin "White Clad" ile Ngwatilo Mawiyoo'nun "Joy's Garden" filmleri yer alıyor.

Bu kategoride En İyi Film Ödülü'nü kazanan film 30.000 TL, Jüri Özel Ödülü'nü kazanan film 20.000TL, Mansiyon Ödülü'nü kazanan film 10.000 TL Fono Film Post Prodüksiyon Teknik Destek Ödülü kazanan film 20.000 TL para ödülünün sahibi olacak.

İNSANİ BAKIŞ SEÇKİSİNDE 11 ADAY YER ALIYOR!



Yeryüzünde savaş, doğal afet ve salgın gibi tehlikelerin insanoğluna verdiği zararları ve bununla mücadele eden insan vicdanını konu edinen filmleri kabul edilen "İnsani Bakış Seçkisi"nde Daniel Ortiz Entrambasaguas'ın "Breath", Nicola Piovesan'ın "Closed to the Light", Aman Azhymat'ın "Ukoy", Lolita Naranovich'in "Poor People", Luca Esposito'nun "Paper Boat" , Arturo Dueñas'ın "Dajla: Cinema and Oblivion" David Del Águila'nın "Martians", Malaz Usta'nın "Sürgünde Bir Yıl", Sabah Mohammadi'nin "Long Sunset", Bahare Nikjoo'nun "Incurable", Murat Kılıç'ın "Koçber" filmleri yer alıyor.

Kızılay, bu bölümdeki bir filme Kızılhaç Teşkilatı kurucularından İsviçreli Henry Dunant adına 20.000 TL değerinde 'Kızılay İnsani Bakış Ödülü' verecek.

DOSTLUĞA DAVET EDEN "KIRK YILLIK HATIR SEÇKİSİ"



Festivalin adı ve teması olan 'Dostluk' kavramından yola çıkılan ve yerelden hareket ederek evrensel bir tema olan 'Dostluk'a davet edilen bu bölümde; Son kısa filmi Uçurtmalar ile Berlinale 2020 Generation K Plus bölümünde Jüri Mansiyon Ödülü kazanan Seyed Payam Hosseini'nin "The Kites", Fariba Ghasemzadeh Behnami ile Mehdi Azari'nin "A Silence's Performance", Hassan Dehghandoost'un "All walls are low", Hasan Ali Soydam 'ın "Peri" Mehmet Köprü'nün "Goca Yörüğün Tohumları", Merve Özen'in "Kuş Bakışı" Altın Yaprak Uluslararası Film Festivali'nde En İyi İlk Kısa Film ödülünü ve Uluslararası Smyrna Film Festivali'nde En İyi Öğrenci Kısa Filmi, En İyi İlk Yönetmen ödüllerini kazanan Sukyun Jeong'un "Ae Ryeon Hee" Pıerre-Loup Docteur'un "Go! Captain" Albena Puneva'nın "Snails" Vanya Boycheva'nın "Natasha's Dream" Juan Albarracín'in "Southbound" Leart Rama'nın "The Station" ile Samgar Rakim'in "Street Poet" filmleri yer alıyor.

ULUSLARARASI ÖDÜLLÜ YÖNETMENLER PANORAMA SEÇKİSİ'NDE



Dünyada önemli festivallerde gösterilip, çok sayıda ödüle layık görülen kısa filmlerin Türk izleyicisi ile buluşacağı özel bir bölüm olan "Panorama Seçkisi"nde; Azam Moradi'nin "Duel", Hélène Rosselet-Ruiz ile Marie Rosselet-Ruiz'in "Ibiza", 200'den fazla film festivalinden 30'dan fazla ödül kazanan Lolita Naranovich'in "Power of Childhood" Mitra Raeesmohammadi'nin "Sweet Taste of Darkness", Ozan Sertdemir'in "Teşekkürler Süperman" Davoud Rangkhaneh'in "Nightclub", ilk kısa filmi ile20. Altın Koza Film Festivalinde jüri özel ödülü kazanan Onur Güler'in "Yara", Aliaksei Paluyan'ın "Lake of Happiness", Ethosheia Hylton'ın "Dọlápọ̀ Is Fine", Clermont-Ferrand Film Festivalinde Canal+ Ödülünü ve Los Angeles Best of Fest Shorts, Tampere Film Festivali'nden Grand Prix, ve BronzeLens'te En İyi Kısa Film ödülleri alan Suzannah Mirghani'nin "Al-Sit", Said Hamich Benlarbi'nin "Departure" Hana Bucalija'nın "Vera" filmleri yer alıyor.

DÜNYA VE TÜRKİYE SİNEMASININ SEÇKİN FİLMLERİ "ÖZEL GÖSTERİM SEÇKİSİ"NDE



Dünya ve Türkiye sinemasının farklı türlerinden örnekleri buluşturacak olan "Özel Gösterim Seçkisi"nde Children of Heaven ile Oscar adayı ilk İranlı yönetmen olan ve dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali Ana Yarışma bölümünde gerçekleştiren Majid Majidi'nin "Sun Childiren / Güneşin Çocukları" 2014 yılında En İyi Yabancı Film Akademi Ödülü için başvuran ilk Kosova filmi "Three Windows and a Hanging" ile adından söz ettiren başarılı Kosovalı yönetmen Isa Qosja'nın "Three Windows ana A Hanging / Üç Pencere Bir Ölüm", Mommo: Kız Kardeşim, Meryem, Arama Moturu, Kar Kırmızı, Ah Yalan Dünyada Neşet Ertaş Belgeseli gibi filmleri ile ulusal ve uluslararası festivallerden ödüller almış Atalay Taşdiken'in "Meryem", Can Bildik'in başta Avrupa Birliği (AB) finansman aracı olan MADAD fonu olmak üzere, birçok uluslararası yardım fonu tarafından desteklenen, IFRC iş birliği ile yürütülen ve Türk Kızılay tarafından uygulanan, kamp dışı göçmen topluluğun ve ev sahibi toplumun sürdürülebilir gelişimini hedefleyen Türk Kızılay Toplum Merkezlerinin anlatıldığı uzun metraj belgesel projesi "Bir Dokunuş Bin Hayat" ve Ekrem Aydın'ın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında birbirinden uzak ve farklı hikayelere sahip olan 6 Kızılay gönüllüsünün hikayesini konu edinen belgeseli "Karantina Penceresi" yer alıyor

MAJİD MAJİDİ İSTANBUL'A GELİYOR



2 Aralık'ta başlayacak ve 5 Aralık'a kadar devam edecek olan 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, İranlı yönetmen Majid Majidi'yi 4 Aralık günü sinemaseverlerle bir araya getiriyor.

Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali bu yıl bir ilke imza atarak yenilenen tarihi Atlas 1948 Sineması'nda Majid Majidi'yi, sinema tecrübesini konuşmak için ilk defa Türkiye'de Ustalık Sınıfı'na konuk ediyor. Sinema hayatına Makhmelbaf'ın 'Boykot' filmindeki oyunculuğuyla adım atan Majidi, 1992'de yönetmenliğini yaptığı 'Baduk' filmiyle ile Cannes Film Festivalinde 'Yönetmenlerin 40 Günü' programına seçildi. İtalyan neoralist sinemasının etkisin- deki minimalist İran sinemasını dramatik açıdan klasik anlatımlı Amerikan sineması seviyesine çıkaran Majidi'nin 1998'de çektiği 'Cennetin Çocukları' filmi Oscar'a aday gösterilen ilk İran film oldu. 'Cennetin Rengi', 'Baran' filmleriyle de kısa sürede ünü tüm dünyaya yayılan Majidi geçtiğimiz yıllarda Hindistan, şimdi de Çin'de film yapıyor. İran'da başlayıp başta Avrupa'ya sonra da tüm dünyaya ulaşan filmlerin yapım, festival ve dağıtım süreçlerinin konuşulacağı Ustalık Sınıfı'nda İran Sinemasının gelişimini özelde ise Majidi'nin sineması her boyutuyla masaya yatırılacak.

FESTİVAL ETKİNLİKLERİYLE DE HEYECAN UYANDIRIYOR



Festival, etkinlikleriyle endüstrinin güncel ve dikkate değer konularını profesyoneller eşliğinde katılımcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında 2 Aralık Perşembe saat 17:00'de gerçekleşecek Dijital Dünyada Film Yolculuğu paneline Bir Film'den Kemal Ural ve Kısa Film Yönetmeni ve Dağıtımcısı Ramazan Kılıç katılacak. Moderatörlüğünü Ezgi Büşra Çınar'ın yapacağı panel, Beyoğlu Akademi'de gerçekleşecek.

Festival bünyesinde gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise Matbûdan Dijitale Türkiye'de Sinema Yazarlığı ve Yayıncılığı paneli. 3 Aralık Cuma saat 17:00'de Beyoğlu Akademi'de sinema yazarı Tuba Özden Deniz moderatörlüğünde gerçekleşecek panele Burçak Evren; "Tarihsel Süreç İçerisinde Türkiye'de Sinema Yazarlığı", Suat Köçer; "Dijital Mecralar ve Matbû Yayıncılıkta Sinema Yazarlığı" ve Niyazi Koçak; "Türkiye'de Sinema Kitapları Yayıncılığı" konularıyla katılacak.

Festival de 5 Aralık Pazar günü saat 11:00'de Festival Direktörü Faysal Soysal moderatörlüğünde Author Sinema Yönetmenliğinden Dijital Platform Yönetmenliğine paneli gerçekleştirilecek. Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşecek panele yönetmenler Atalay Taşdiken, Isa Qosja, George Ovashvilli katılacak.

SELDA ALKOR VE ENGİN AYÇA'YA "DOSTLUK ONUR ÖDÜLÜ"



Geçtiğimiz yıllarda Reis Çelik, Biket İlhan, Süleyman Turan, Mevlüt Koçak, Gülsen Tuncer ve Necip Sarıcı'ya takdim edilen festivalin geleneksel ödüllerinden olan "Dostluk Onur Ödülü" bu yıl oyuncu Selda Alkor ve yönetmen Engin Ayça'ya takdim edilecek.

1965 yılında Yeşilçam ile tanışan, "Senede Bir Gün", "Buzlar Çözülmeden", "İlk ve Son", "Erikler Çiçek Açtı" gibi sinemanın klasikleri arasında yer alan pek çok filmde rol alan sinemanın "Çiçekçi Kız"ı usta oyuncu Selda Alkor, halen oyunculuğu ile üretmeye ve sinemaya emek vermeye devam ediyor.

Festivalde "Dostluk Onur Ödülü" alacak bir diğer isim ise 1987'de ilk uzun metrajlı filmi "Bez Bebek" ile 1. Ankara Film Festivali'nde En İyi 2. Film ve En İyi Senaryo Ödüllerini alan usta yönetmen Engin Ayça. 1990'da "Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu" adlı ikinci filmiyle 28. Antalya Film Festivali'nde En İyi 3. Film seçilen usta yönetmen, son olarak 2007 yılında "Suna" filmini yönetti.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, ORZAX gibi birçok kurum iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali'nin ana sponsorluğunu ise Halkbank üstleniyor.