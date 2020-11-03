4 yaşındaki Ayda bebek enkazdan sağ çıkarıldı! Ayda Gezgin'in annesi yaşıyor mu?

03 Kasım 2020 Salı 10:48 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 10:48

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı. Ambulansta ilk müdahale yapılırken babasının nerede olduğunu soran Ayla bebek, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Peki Ayda Gezgin'in annesi yaşıyor muİşte Ayda bebeğin son durumu hakkında detaylar..

AYDA'NIN ANNESİ YAŞIYOR MU?

Annesi enkazın altında, aynı yaşlarda olan bir erkek kardeşi kreşte öğretmeninin yanında olduğu için kurtulmuştu. Ayda'nın annesine henüz ulaşılmış değil. Çamaşır makinesinin yanında bulunan Ayda bebek, oluşan yaşam üçgeni sayesinde zarar görmedi. Tüm Türkiye'yi sevinçten ağlattı. Öte yandan Ayda bebeğin bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Ayda bebeğin annesini bulmak için çalışmalar devam ediyor.

91 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Arama kurtarma çalışmaları süren Rıza Bey apartmanında ekiplerin çalışmaları sürerken bir çığlık sesi duyuldu. Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı.

Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.

Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.

Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.

Annesi enkazın altında, aynı yaşlarda olan bie erkek kardeşi kreşte öğretmeninin yanında olduğu için kurtulmuştu. Ayda'nın annesine henüz ulaşılmış değil. Çamaşır makinesinin yanında bulunan Ayda bebek, oluşan yaşam üçgeni sayesinde zarar görmedi. Tüm Türkiye'yi sevinçten ağlattı. Öte yandan Ayda bebeğin bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Ayda bebeğin annesi hen

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

BULAŞIK MAKİNESİ HAYATINI KURTARDI

Bulaşık makinesinin yanında oluşan yaşam üçgeninde bulunan Ayla ekipler tarafından enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Ve Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı." paylaşımını yaptı.