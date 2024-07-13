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4 yaşındaki çocuk otomobilde yanarak can verdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde park edilen otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 21:11 - Güncelleme:
4 yaşındaki çocuk otomobilde yanarak can verdi
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Üçeylül Mahallesi 2038 Sokak'ta, Barış Yılmaz'a ait 35 BDR 487 plakalı otomobil park halindeyken alev aldı. Büyüyen yangın, park halindeki başka bir otomobile de sıçradı.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından Barış Yılmaz'a ait otomobildeki incelemede 4 yaşındaki Kazım Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çocuğun, evlerinin önünde oynarken park halinde kilitli olmayan otomobile girdikten sonra yangın çıktığı öğrenildi.

Çıkış sebebi araştırılan yangında otomobillerde hasar oluştu.

  • Otomobil yangını
  • Ödemiş
  • Çocuk ölümü

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