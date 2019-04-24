19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8512
  • 6,5681
  • 238.948
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

4 yaşındaki Furkan Yiğit’ten 7 gündür haber yok

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’ten 7 gündür haber alınamıyor.

  • AJANSLAR
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erzurum’un Karaçoban ilçesi Budaklı köyünde 17 Nisan günü evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor. Jandarma ekipleri kaybolan Furkan Yiğit’i dağlık arazide ararken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı dalgıçlar da Kocasu Çayında aramalarını sürdürüyor. Ayrıca kayıp Furkan Yiğit’in evinin yakınlarındaki dere yatağında da iş makineleriyle çalışmalara devam ediliyor.
 
MUHTAR KONUŞTU
 
Budaklı Köyü Muhtarı Yılmaz Kırmızıkaya, Furkan Yiğit’in halen bulunamadığını belirterek, "Ben köy servisini taşıyorum. Dedesi ile birlikte getirdik. 1 kilometre yakın dedesi torunlarına elma almadığını söyledi. Geri dönüp elma almak istedi. Biz tekrar geri gidip elma aldık. Evin önüne indirdim onları. Çocuğun babası dahi geldi babasına yardım etti. Eşyaları yukarı götürdüler. Sonra aradığımda çocuğun kayıp olduğunu onu aradığını söylediler. Köylüler toplandık aradık. Hiçbir netice alamadık, sonra jandarmaya haber verdik. Hiçbir netice alamadık" dedi.
 
AİLE GÖZALTINDA, SORGULARI DEVAM EDİYOR
 
Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı köyünde 17 Nisan'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in 'kasten öldürme' şüphesi üzerine gözaltına alınan babası, dedesi, babaannesi ve amcasının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.
 
Ayrıca 21 Nisan günü Furkan Yiğit'i arama çalışmaları kapsamında baba Fehim Yiğit’in ‘çocuğumu öldürdüm mezarda yatıyor” ifadesi üzerine Budaklı köyü mezarlığında kazı çalışması başlatılmıştı. Yapılan kazılarda şüpheli mezarın başkasına ait olduğu ortaya çıktı.

MİT, Sincar´da yakaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şiddete karşı ikiyüzlü duruş

Şiddete karşı ikiyüzlü duruş

Osman Sarıgün için karar belli oldu

Osman Sarıgün için karar belli oldu

Bindiği takside son nefesini verdi

Bindiği takside son nefesini verdi

'Çocuklarımızla 23 Nisan düetimiz...'

'Çocuklarımızla 23 Nisan düetimiz...'

Baba 'gömdük 'dedi tüm aile gözaltında... Muhtar o detayı anlattı

Baba 'gömdük 'dedi tüm aile gözaltında... Muhtar o detayı anlattı

Bu işe ilgi sürekli artıyor... 100 milyon liralık gelir

Bu işe ilgi sürekli artıyor... 100 milyon liralık gelir

Bugün sabah saatlerine dikkat!

Bugün sabah saatlerine dikkat!

Sri Lanka’da bilanço artıyor

Sri Lanka’da bilanço artıyor
 

POPÜLER HABERLER

`Paskalya tavşanı´ ayıramadığı kavgaya dâhil olunca sosyal medyada gündem oldu!

`Paskalya tavşanı´ ayıramadığı kavgaya dâhil olunca sosyal medyada gündem oldu!

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

TBMM, açılışının 99. yıl dönümü için toplandı

TBMM, açılışının 99. yıl dönümü için toplandı

'Türk Yıldızları' Şehitler Abidesi semalarında

'Türk Yıldızları' Şehitler Abidesi semalarında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA