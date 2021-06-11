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Güncel

4 yaşındaki kız çocuğunun katil zanlısı Kırklareli'nde yakalandı

Çanakkale'de bir kız çocuğunun katil zanlısı olarak aranan ve yeri telefon sinyalinden tespit edilen zanlı jandarma tarafından Kırklareli'nde yakalandı.

AA11 Haziran 2021 Cuma 14:38 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 14:38
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Dün Çanakkale'de öldürülen 4 yaşındaki kız çocuğunun katil zanlısı olarak aranan Ç.K'nin, telefon sinyalinden Kırklareli'ne bağlı Demirköy ilçesinde olduğu belirlendi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü durumu Kırklareli polisine bildirdi. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bilgiyi Kırklareli Jandarma Komutanlığına iletti.

Jandarma ve polis ekiplerinin sinyal alınan bölgeye düzenlediği operasyonda Ç.K, çadır kurarak kamp yaptığı yerde gözaltına alındı. Kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu belirlenen Ç.K. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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