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  • 4 yaşındaki Nazlı kayıplara karıştı! Son görüntüleri ortaya çıktı
Güncel

4 yaşındaki Nazlı kayıplara karıştı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Denizli'nin Honaz ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 4 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışması sürüyor.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 13:10 - Güncelleme:
4 yaşındaki Nazlı kayıplara karıştı! Son görüntüleri ortaya çıktı
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Kocabaş Mahallesi'nde evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Nazlı Ş'nin (4) bulunması için başlatılan çalışmalara, Aydın Jandarma Filo Komutanlığına bağlı insansız hava aracı ile cayrokopter, Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Denizli Büyükşehir İtfaiyesinin su altı arama ekipleri, jandarma iz takip köpekleri, AFAD, yaklaşık 250 jandarma ile gönüllü vatandaşlar katılıyor.

Nazlı Ş'nin en son görüldüğü mahalledeki demir yolu ve yanındaki derenin hattı ile yaklaşık 50 kilometrekarelik alanda arama yapılıyor.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, arama çalışmalarının olduğu bölgede inceleme yaptı, ilgililerden bilgi aldı.

Kocabaş Mahallesi'nde dün Nazlı Ş'den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş ve bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Nazlı Ş'nin evlerine yakın bir noktadaki demir yolunun üzerinde yürüdüğü görüntüler, mahalledeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, bunun üzerine arama çalışmaları demir yolu ve yanındaki derede yoğunlaştırılmıştı.

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