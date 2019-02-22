Adalet Bakanı Gül: 4 yeni bölge adliye mahkemesi kuruluyor
Adalat Bakanı Abdulhamit Gül, 'HSK Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van'da açılacak bölge adliye mahkemeleri için ilana çıktı. Bölge adliye mahkemelerinin sayısı 15'e çıkıyor' dedi.
Adalat Bakanı Abdulhamit Gül, "HSK Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van'da açılacak bölge adliye mahkemeleri için ilana çıktı. Bölge adliye mahkemelerinin sayısı 15'e çıkıyor" dedi.
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