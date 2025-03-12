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4 yıl önceki kesik baş cinayeti çözüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 yıl önce ormanlık alanda kafası vücudundan ayrılmış olarak bulunan 2002 doğumlu Umut Can Arslan'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Arslan'ın ormanlık alanda define aradığı şahıslarla anlaşmazlığa düşmesi üzerine öldürüldüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

IHA12 Mart 2025 Çarşamba 10:15 - Güncelleme:
4 yıl önceki kesik baş cinayeti çözüldü
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20 Mart 2021 tarihinde Taşağıl Sağırin Mahallesi Taşkesiği mevkisinde ormanlık alanda başı gövdesinden ayrılmış olarak bir erkek cesedi bulunmuş, yapılan araştırmalar sonucunda bulunan cesedin 2002 Bolu doğumlu Umut Can Arslan olduğu belirlenmişti. Yapılan tahkikat ve incelemeler sonucunda cesedin ormanlık alandaki yabani hayvanlar tarafından parçalanması ihtimali de göz önüne alınarak, ölüm öncesi intihar mı yoksa cinayet mi olduğu belirlenememişti.

DOSYA TEKRAR İNCELENDİ, 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı 2025 yılında mevcut tahkikat dosyasını tekrardan incelenmek üzere Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gönderdi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine yapılan çalışmalar neticesinde, olayın meydana geldiği tarihte olay yerinin yakınında olduğu tespit edilen 10 şüpheli Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği başarılı operasyonuyla ikametlerinde yakalandı.

DEFİNE ARARKEN ANLAŞMAZLIĞA DÜŞMÜŞLER

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; şüphelilerin Umut Can Arslan ile birlikte define aramak amacıyla bölgeye geldikleri, aralarında çıkan anlaşmazlık neticesinde Arslan'ı öldürdükleri belirlendi.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet 9 mm, 35 adet 7,65 mm fişek, 2 adet flash bellek ele geçirildi.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerin ardından şüphelilerden D.A., F.Z.A.K. ve R.A.Ş. ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığından serbest bırakılırken, İ.B.K., H.E.K. ve H.A. mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklanmak üzere 'kasten öldürme' suçundan sulh ceza hakimine sevk edilen Halil Kara, Cüneyt Ceyhan, Hüseyin Kaya ve Zeynep Kara ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Ilıca S Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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