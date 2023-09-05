Bilecik'te bir arazide 4 yıl önce Çinli Lisha Yu'nun cesedi bulundu. Uygur Türkü 4 kişi tutuklandı. Yeni şüpheli isimlere ulaşılınca dosya tekrar açıldı. Lisha Yu'nun cesedinin bulunduğu noktaya 30 metre mesafede biri kadın iki ceset daha bulundu. İki olay arasındaki bağlantı araştırılıyor.

İstanbul'da 4 yıl önce Çinli Lisha Yu'nun (31) aracına çarparak kaza süsü veren şüpheliler, zorla bir valiz içine koydukları kadını kaçırıp nefessiz bırakarak öldürdükten sonra Bilecik Söğüt'e bağlı Kızılsaray Köyü'nde 70 dönümlük bir çiftlik arazisine gömdüler. Alacak-verecek yüzünden olduğu öne sürülen cinayetle ilgili gözaltına alınan Uygur Türkü sanıklar Hüseyin Ahmed, Abduvahap Abdurrahman ve Yunuscan Türkistanlı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Kovuşturma sırasında ölen Abdulgaffar Tamuygur hakkındaki dava düşürülmüş, diğer sanık Kasım Y.'nin ise beraatine karar verilmişti.

İddiaya göre arazi Doktor Abdulgaffar Tamuygur'a aitti. İddianameye göre çiftliğe getirilen Lisha Yu, 1.5 metre çukur kazılarak toprağa gömüldü ve cesedi 2 ay sonra bulundu. Lisha Yu cinayetinin üzerinden geçen 4 yılın sonunda ulaşılan yeni şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda dosya yeniden açıldı.

4 GÜN KAZI YAPILDI

Çok gizli yürütülen soruşturma kapsamında, Lisha Yu'nun cesedinin bulunduğu noktaya 30 metre mesafede kepçeyle 4 gün kazı yaptı.

Sabah'ın haberine göre, Kazı sırasında iki cesede daha ulaşıldı. Araziye çağrılan Adli Tıp uzmanları, biri kadın cesedi olarak değerlendirilen iki cesedin, Lisha Yu cinayetinden önce gömülmüş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. 1.5 metre derinlikte kazılan arazide yeni çıkan iki cesedin kimliklerini tespit çalışmaları sürerken, Lisha Yu cinayetiyle bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.

Köy sakinleri, "Çiftliğe sık sık yabancı kişiler gelip giderdi. Kepçe getirip su arayacaklarını söyleyerek kazı yapmışlardı" dedi.

Öte yandan sanıklardan Türkistanlının adı 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamı iddianamesinde de yer alıyordu.