Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 'yasa dışı bahis', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kara para aklama' ve 'rüşvet' suçlarına yönelik olarak, liderliğini Selahattin Akın Uzun'un yaptığı organize suç örgütünü, 14 Mayıs'ta Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla çökertti.

190 milyar liralık para trafiği tespit edilen örgütle ilgili 161 şüpheliden 7'si, serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 154 kişiden örgüt lideri Selahattin Akın Uzun ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte 135'i tutuklandı, 18'i 'adli kontrol' şartı; 8'i de serbest bırakıldı.

4 YILLIK SÜREDE HIZLI YÜKSELİŞ

Soruşturmada kara para trafiğinin merkezinde yer aldığı öne sürülen; Paladyum-Pep Para'nın patronu Asmin Ayşe Pala da tutuklandı.

Asmin Pala, 2022'de holding başkanı olan babası Ünal Pala ve annesini Evrim Pala'nın Bodrum'da sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından şirketin başına geçti.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Kaza olduğunda İngiltere'deki okulundan mezun olup işlerin başına geçen Pala, 4 yıl gibi kısa sürede hızlı bir yükseliş gösterdi.

Soruşturmada Pala ile birlikte Paladyum-Pep Para Yönetim Kurulu Başkanvekili Zekeriya Başar Özbilen, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sadioğlu, Uyum ve Risk Müdürü Tolgahan Kapancı, Finans Genel Müdür Yardımcısı Deniz Usuloğlu ve Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Özlem Oktareşkara Sefer de tutuklandı.

