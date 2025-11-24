İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4392
  • EURO
    49,0384
  • ALTIN
    5567.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 4 yıllık sır perdesinde çarpıcı gelişme! Bahçedeki kemikler Emrah'a ait çıktı
Güncel

4 yıllık sır perdesinde çarpıcı gelişme! Bahçedeki kemikler Emrah'a ait çıktı

Bursa'da 2019'da kaybolan Emrah Elveren'in akıbeti netleşti. Cinayet şüphelisi Ahmet Ş.'nin bahçesinden çıkan kemiklerin, Elveren'e ait olduğu DNA testiyle doğrulandı.

IHA24 Kasım 2025 Pazartesi 14:36 - Güncelleme:
4 yıllık sır perdesinde çarpıcı gelişme! Bahçedeki kemikler Emrah'a ait çıktı
ABONE OL

Bursa'da 4 yıl önce kaybolan Emrah Elveren'i (34) öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Ş.'nin evinin bahçesinde yapılan kazıda bulunan kemiklerin DNA incelemesi tamamlandı. Kemik ve diş bulgularının Emrah Elveren' ait olduğu tespit edildi.

2021 yılında kaybolan Emrah Elveren, son olarak Yalova'nın Altınova ilçesi Örencik köyündeki akrabaları ile Bursa'daki oğullarının arkadaşı Ahmet. Ş.'nin yanında olduğu ve bu tarihten sonra da kendisinden bir daha haber alınamadı.

Emrah Elveren'in ailesi televizyon programına katılarak cinayet şüphelerinden bahsetmişti. İddia üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde kayıp şahısın arkadaşı Ahmet Ş. hakkında verilen yakalama ve gözaltı kararına istinaden zanlı 4 Haziran 2025 tarihinde televizyon programında gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanmıştı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 05 Haziran 2025 tarihinde şüpheli Ahmert Ş.'nin Bursa ilinde bulunan evinin bahçesinde yapılan kazı sonucunda kemik, saç ve kumaş parçaları bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından, bahçede bulunan deliller ile kayıp şahsın ailesinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırması sonucu, kemik ve diş bulgularının kayıp şahıs Emrah Elveren'e ait olduğu tespit edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.