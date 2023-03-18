40 adrese eş zamanlı operasyon! FETÖ'nün gizli kuryeleri deşifre oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen çalışmalar sonucu, örgüte finansal destek sağlayan ve kendilerini mahrem/kurye olarak adlandıran, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen, haklarında yakalama kararı olan örgüt mensuplarının yakalanmamak için tedbir uyguladıkları ve gizlilik içerisinde hücre (gaybubet) evlerinde barınan, haklarında ihbar ve beyanlar bulunan, içerikli BYLOCK kullandığı tespit edilen toplam 54 şüpheli tespit edildi. Şüphelileri yakalamaya yönelik düğmeye basan İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart günü saat 06.30 sıralarında harekete geçti.

OPERASYONA GAZİ TURGUT ASLAN'IN ADI VERİLDİ



15 Temmuz hain darbe girişiminde darbeciler tarafından başından vurulan, Devlet Övünç Madalyası sahibi Emniyet Terörle Mücadele Daire Eski Başkanı Turgut Aslan'ın adı verildi. İzmir, İstanbul, Ankara, Samsun ve Muğla illerindeki 40 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştiren ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 54 şüpheliden 47'sini kıskıvrak yakaladı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ZİYNET EŞYASI



Adreslerde yapılan aramalarda, 180 bin 305 lira, 400 Euro, 4 bin 900 dolar, 47 adet ziynet eşyası, örgütsel faaliyetlere ve örgüt içinde finansal dağılıma dair bilgilerin yer aldığı değerlendirilen çok sayıda doküman, çok sayıda dijital materyal ve 2 adet F serisi Amerikan Doları ele geçirildi.

ÖRGÜTÜN GÜNCEL YAPILANMASI YURT DIŞINDAN GELEN PARALARLA FİNANSE EDİLİYOR



Operasyon çerçevesinde yapılan bulgu değerlendirmelerinde, Yurtiçi finans kaynakları kurutulması neticesinde ülkemiz sınırlarında yeni gelir kaynağı oluşturamayan ve dağılma sürecinde olan FETÖ'nün, örgütten kopmaları engellemek, yeniden yapılanma faaliyetlerinde ve özellikle de mahrem yapılanmalarda kullanmak amacıyla maddi kaynağın temininde yaşanan sıkıntıyı yurt dışından ülkemize nakit aktarımı odaklı strateji ile çözme yoluna gittiği belirlenirken, 2016 yılına kadar mal varlığını illegal veya hileli yöntemlerle yurt dışına kaçıran örgütün; darbe girişimi sonrasında ülke içindeki maddi daralmasının da etkisi ile para akış yönünü ters istikamete yönlendirdiği belirlendi. Ayrıca örgütün finans ağının yurt dışından yönetildiği, yurt dışında bulunan finans sorumluları tarafından örgüt üyelerinin listesinin (alıcılara ait kimlik, iletişim, banka hesap bilgileri ve teslim edilecek tutar bilgisi vb) Türkiye'deki mahrem/kuryelere şifreli olarak iletildiği ve örgütün güncel yapılanmasını yurt dışından gelen paralarla finanse edildiği de tespit edildi.

3 FARKLI TEKNİK



Yürütülen soruşturma çerçevesinde; yurt dışından gelen paraların yurt içindeki örgütün önemli saydığı örgüt üyelerine, örgüt faaliyetlerinde değerlendirilmek üzere kuryeler tarafından ulaştırılması sırasında kolluk birimlerinin takibine yakalanmamak için 3 farklı teknik uygulandığı tespit edildi. Mahrem kuryelerin örgüt mensuplarına ATM - kartsız işlem, kargo içinde zulalama ve elden teslim yöntemiyle nakit akışı sağladığı ortaya çıktı. FETÖ Terör Örgütü'nün güncel mahrem yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli/sistematik olarak para transferinde bulunulduğu, transfer edilen tutarın alıcı örgüt üyesinin örgütsel niteliğine göre değişim gösterdiği de tespit edildi.

Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan ve 2'si yurt dışında olduğu öğrenilen 7 firariyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.