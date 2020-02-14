40 bin altına yapılmıştı... 114 yıllık ''Perili Köşk'' icradan satılık

14 Şubat 2020 Cuma19:45 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 19:46

2000 yılında hayatını kaybeden ünlü iş adamı Tahsin Çiftçi’nin mirasçıları ve yeğenleri Hakan Mehmet Çiftçi ve Hatice Ayşe Çiftçi’nin mülkiyetinde yer alan ve “Küçük Dolmabahçe” ve "Saray Yavrusu", “Perili Köşk” gibi adlarla da bilinen tarihi Ragıp Paşa Köşkü İcra’dan alacaklı bankalarca satılığa çıkartıldı.

GAYRIMENKUL ZENGİNİ AİLE BORÇ BATAĞINDA

İstanbul Adliyesinden alacaklı bankalarca Yönetim Kurulu Başkanlığını Hakan Mehmet Çiftçi’nin yaptığı Çiftçiler Holding A.Ş. ve diğer grup şirketleri aleyhine çok sayıda takip başlatıldığı, İstanbul Anadolu Adliyesinin 5. İcra Müdürlüğünün 2019/40 ve İstanbul 10.İcra Dairesinin 2019/557 E. Sayılı dosyalarından yapılan kıymet takdir çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Ayrıca Zincirlikuyu’daki Çiftçiler Towers, Yeniköy’deki yalılar, Şişli’deki Polat Çiftçi Towers da dahil olmak üzere Çiftçiler ailesine ait diğer gayrımenkuller bakımından da haciz ve icra süreçlerinin başlatıldığı öğrenildi.

KÖTÜ YÖNETİM GRUBU İFLAS EŞİĞİNE GETİRDİ

Aileden kalan değeri milyarlarca lirayı bulan gayrimenkule rağmen bankalarca Yönetim Kurulu Başkanlığını Hakan Mehmet Çiftçi’nin yapttığı grubun mali darboğaz içerisinde bulunduğu, borçlarını ödeyemediği, çok sayıda bankanın takibe geçtiği öğrenildi. Daha önce medyaya yansıdığı üzere Tahsin Çiftçi’den yeğenlerine İsviçre bankalarında trilyonlarca liralık hesaplar, Gebze'de 100 dönüm arazi, Zincirlikuyu'da paha biçilemez arsalar, Şişli'de 30'a yakın daire, Yeniköy'de 3 yalı, Kadıköy'deki ‘‘Perili Köşk olarak bilinen Ragıp Paşa Köşkü başta olmak üzere milyarlarca liralık servet kalmıştı. Konuya yakın kaynaklar Çiftçiler ailesinin bu kadar büyük gayrimenkul stokuna ve başka sektörlerde faaliyet göstermemesine rağmen, kötü yönetim sebebiyle bu noktaya geldiğini ifade etmekteler.

KÖŞK’ÜN ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Köşk’ün eski zerafetinden ve beyazlığından eser kalmadığı, Köşk’ün kardeşler arasındaki yönetim kavgasının sonucu olarak çürümeye terk edildiği ve zaman zaman yoldan geçen kişilerce köşkün içerisine girildiği medyaya yansımıştır.

RAGIP PAŞA KÖŞKÜ HAKKINDA…

Caddebostan Cemil Topuzlu Caddesi’nde yer alan köşk, Osmanlı İmparatorluğu’nun Mabeyncisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı’nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund’a yaptırıldı. Yapımı 1906 yılında tamamlanan Ragıp Paşa Köşkü, büyük bir koruluk içinde yer alıyor.

Caddebostan'daki 27 dönümlük bahçe içindeki Ragıp Paşa Köşkü’nün tavanları altın varaklarla süslü, ada tarafı kuleli (mehtaplı gecelerde Paşa burada içki içermiş) 4 katlı bu köşk, o zaman kırk bin altına yaptırılmış. Gayrimenkule olan merakıyla bilinen Ragıp Paşa'nın ağabeyi Arif Paşa, Abdülhamit'in hekimidir.

Kadıköy’ün simgeleri arasında gösterilen Ragıp Paşa Köşkü, oldukça değişik bir mimari görüntüye sahip. Kırk bin altına mâl olduğu kayıtlarda yazılı olan köşkün tavanlarında eritilerek elde edilen altın varaklar kullanılmış, deniz tarafına ise bir kule yaptırılmış. Köşkün kara tarafına açılan çift kanatlı, büyük oymalı demir kapısının karşısında iki güzel bina inşa edilmiş. Bunlardan selamlık olarak kullanılan yapı son yıllarda yıkılmış, yerine apartmanlar yapılmış.

Ragıp Paşa, 1920 yılında bu köşk içinde vefat etmiş. Paşa’nın ölümünden sonra yapı önce avukat İbrahim Ali Bey’e, daha sonra ise Çiftçiler ailesine satılmıştır. Tahsin Çiftçi’nin ölümünden sonra ise mirasçıları Hakan Mehmet Çiftçi ve hatice Ayşe Çiftçi’ye geçmiştir.